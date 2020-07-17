Mehmet Yalçınkaya Mehmet Şef kimdir? Masterchef jürisi Mehmet Yalçınkaya kaç yaşında, nereli?

Mehmet Yalçınkaya kimdir? 2020 Masterchef jürisi Mehmet Yalçınkaya (Mehmet Şef) kimdir, kaç yaşında, nereli? Türkiye'nin en iyi yemek yapan kişisinin belirleneceği 2020 Masterchef bu akşam TV8 ekranlarında başlıyor. 16 yarışmacının mutfakta tüm hünerlerini sergileyeceği yarışmada, jüri üyeleri yemekleri puanlayacak ve her hafta yarışmaya bir kişi veda edecek. Yarışmacılar kadar jüri üyelerinin kim olduğu da izleyiciler tarafından merak ediliyor. Jüri üyelerinin yaşamları arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Masterchef jürisi Mehmet Yalçınkaya kimdir? İşte Mehmet Şef hakkında merak edilen bilgiler…

MEHMET YALÇINKAYA (MEHMET ŞEF) KİMDİR?

Mehmet Yalçınkaya 1974'te Bolu'da dünyaya geldi. Yalçınkaya dünyanın farklı yerlerinde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı. 2004'te İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı. 2005'te Amerika'nın ünlü gurme dergisi "CULINARY" de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayımlandı.