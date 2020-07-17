Mehmet Yalçınkaya Mehmet Şef kimdir? Masterchef jürisi Mehmet Yalçınkaya kaç yaşında, nereli?

Mehmet Yalçınkaya kimdir? 2020 Masterchef jürisi Mehmet Yalçınkaya (Mehmet Şef) kimdir, kaç yaşında, nereli? Türkiye'nin en iyi yemek yapan kişisinin belirleneceği 2020 Masterchef bu akşam TV8 ekranlarında başlıyor. 16 yarışmacının mutfakta tüm hünerlerini sergileyeceği yarışmada, jüri üyeleri yemekleri puanlayacak ve her hafta yarışmaya bir kişi veda edecek. Yarışmacılar kadar jüri üyelerinin kim olduğu da izleyiciler tarafından merak ediliyor. Jüri üyelerinin yaşamları arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Masterchef jürisi Mehmet Yalçınkaya kimdir? İşte Mehmet Şef hakkında merak edilen bilgiler…
MEHMET YALÇINKAYA (MEHMET ŞEF) KİMDİR?
Mehmet Yalçınkaya 1974'te Bolu'da dünyaya geldi. Yalçınkaya dünyanın farklı yerlerinde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı. 2004'te İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı. 2005'te Amerika'nın ünlü gurme dergisi "CULINARY" de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayımlandı.
Almanya'da dört yılda bir yapılan 2008 IKA OLİMPİYADE DER KÖCHE A kategorisinde dünya üçüncüsü oldu. Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar kazandı.
Farklı tatların buluşması olan "Fusion Mutfak" akımını yapmış olduğu çalışmalar sonucu Türkiye' de ilk uygulayan cheflerden birisi oldu. 2012'de Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında dünya ikincisi oldu.
MASTERCHEF MEHMET ŞEF ELİNE NE OLDU?
Türkiye'nin yetiştirdiği en ünlü şefler arasında yer alan Bolulu Mehmet Yalçınkaya'nın fotoğraflarında sol elini saklamasının nedeni ortaya çıktı.
İddialara göre MasterChef Mehmet Şef'in sol elindeki parmaklarından bazıları yine mutfakta bir iş kazası sonucunda kesildi. Bu ayrıntının bugüne kadar fark edilmemesi sürpriz olurken bazıları ise böyle bir olayın yaşanmadığını belirtiyor.
YARIŞMA HAKKINDA
Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna şefliği ve sunuculuğu ile yayınlanan Masterchef Türkiye yarışmasında Türkiye'nin en iyi şefi olmak için yarışan yarışmacılar Türkiye'de ve Dünya'da adını duyurmuş olan şeflerden de dersler alıyorlar.
MASTERCHEF GEÇEN SEZON YAŞANANLAR
MasterChef'te geçen sezon ise son beş yarışmacı arasında Batuhan, Ekin, Güzide, Alican ve Cemre bulunuyordu. MasterChef'in 5.'si Batuhan olurken, final haftasında ilk elenen ise Ekin olmuştu. Yarı finalde ise Cemre, Alican ve Güzide kozlarını paylaşmıştı.
Final haftasına kalan yarışmacılar arasında profesyonel şef olmayan tek yarışmacı Güzide Mertcan, son bölümde elendi ve hayâllerine veda etmişti. MasterChef 2019 büyük finale ise Cemre ve Alican kalmış son yemekte hünerlerini daha iyi sergileyen Cemre Uyanık mutlu sona ulaşarak 2019 Masterchef Türkiye'nin şampiyonu olmaya hak kazanmıştı.