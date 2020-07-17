Masterchef jüri üyeleri kimdir? 2020 Masterchef Türkiye jürisinde kimler var? Türkiye'nin en çok takip edilen yarışma programlarından birisi olan Masterchef jüri üyeleri merak ediliyor. Bu akşam TV8 ekranlarında yeni sezonu başlayacak yarışmanın jüri koltuğunda birbirinden deneyimli isimler bulunuyor. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna üçlüsü, 16 yarışmacıdan en iyi yemek yapan kişiyi bulmak için çalışacak.
MASTERCHEF JÜRİ ÜYELERİ KİMDİR?
MEHMET YALÇINKAYA
Masterchef jüri koltuğunda oturan ve renkli kişiliği, babacan tavırları ve yer yer sert kişiliği ile tanınan Mehmet Yalçınkaya, aslen Bolulu ve 45 yaşında.
2004'te İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı. 2005 yılında Amerika'nın ünlü gurme dergisi "CULINARY" de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayımlandı.
Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar kazandı.Fransa, İtalya, Katar, Almanya ve Yunanistan gibi dünyanın farklı yerlerinde ve farklı kültürlerde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı.
'Fusion Mutfak' akımını Türkiye' de ilk uygulayan isim olan Mehmet Yalçınkaya, dünya çapında başarılarını kanıtlamış bir isim.
SOMER SİVRİOĞLU
1971'de İstanbul'da dünyaya gelen Somer Sivrioğlu, 1996 yılına kadar Türkiye'de kaldı. 25 yaşında iken 1995 senesinde Yüksek Lisans yapmak için Avustralya'ya gitmiştir. Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun olmuş, daha sonra master yapmıştır.
Somer Sivrioğlu, Sydney'de kuzeni ile birlikte 'Efendy' isimli bir Türk restoranı açmıştır.
Menüsünde pek çok türk lezzeti bulunan restoran yurt dışında Türk lezzetlerini temsil eden bir marka haline gelmiştir. Geçmişten günümüze, en iyi restoran, en iyi et ve en iyi lezzet ödülü gibi çok dalda ödül sahibi olmuştur. Efendy isimli restoranı Sydney'de en iyi bilinen lezzet duraklarından biri olmuştur.
"Anatolia: Adventures in Turkish Cooking" isimli bir kitabı da bulunuyor.
DANİLO ZANNA
Danilo Zanna, 1982 yılında İtalya'nın Prato kentinde dünyaya geldi. Ailesinin izinden giden Danilo Zanna, bir süre sonra İtalyan mutfağında harikalar yarattı. Eşi Tuğçe Demirbilek ile tanıştıktan sonra Türkiye'ye yerleşmeye karar veren Zanna, kendisine bir restoran açtı.
Zahide Yetiş'in programında şeflik yapmaya başlayan Danilo Zanna, Türkçe'yi kendisini ifade edecek kadar öğrendikten sonra Planet Mutfak Kanalında 'İtalyan İşi' adında bir program sundu.
Bir erkek çocuk sahibi olan Danilo Zanna, bir dönem ATV ekranlarında da yer alan Elin Oğlu programının sunuculuğunu üstlendi. Görümce isimli sinema filminde de yer almıştır. Danilo Zanna, Masterchef 2019-2020 sezonunun jüri üyeleri arasında yer aldı.
YARIŞMA HAKKINDA
Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna şefliği ve sunuculuğu ile yayınlanan Masterchef Türkiye yarışmasında Türkiye'nin en iyi şefi olmak için yarışan yarışmacılar Türkiye'de ve Dünya'da adını duyurmuş olan şeflerden de dersler alıyorlar.
MASTERCHEF GEÇEN SEZON YAŞANANLAR
MasterChef'te geçen sezon ise son beş yarışmacı arasında Batuhan, Ekin, Güzide, Alican ve Cemre bulunuyordu. MasterChef'in 5.'si Batuhan olurken, final haftasında ilk elenen ise Ekin olmuştu. Yarı finalde ise Cemre, Alican ve Güzide kozlarını paylaşmıştı.
Final haftasına kalan yarışmacılar arasında profesyonel şef olmayan tek yarışmacı Güzide Mertcan, son bölümde elendi ve hayâllerine veda etmişti. MasterChef 2019 büyük finale ise Cemre ve Alican kalmış son yemekte hünerlerini daha iyi sergileyen Cemre Uyanık mutlu sona ulaşarak 2019 Masterchef Türkiye'nin şampiyonu olmaya hak kazanmıştı.