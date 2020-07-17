Masterchef jürisi Somer Sivrioğlu kimdir? Somer Sivrioğlu kaç yaşında, nereli?

Somer Sivrioğlu kimdir? 2020 Masterchef jürisi Somer Sivrioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Türkiye'nin en iyi yemek yapan kişisinin belirleneceği Masterchef Türkiye yarışması bu akşam TV8'de başlıyor. Yarışmada jüri görevinde bulunan isimler de merak ediliyor ve arama motorlarında sorgulanıyor. 16 yarışmacının en iyi yemeği yapmak için mücadele edeceği yarışmada jüri üyeleri de puan vererek yılın en iyisinin kim olacağını belirleyecek. Yarışmanın jüri üyelerinin kim olduğu da merak ediliyor. Peki, Masterchef Somer Sivrioğlu kimdir?
SOMER SİVRİOĞLU (SOMER ŞEF) KİMDİR?
25 Mayıs 1971 tarihinde dünyaya gelen Somer Sivrioğlu, 1995 yılında akademik kariyer hedefiyle Avustralya'ya gitti. Master yaparken şeflik kariyerine adım attı. Bir süre restoran zincirlerinde yöneticilik yaptıktan sonra Sydney'de menüsünde pek çok meze ve klasik Türk mutfağına ait lezzet bulunan bir restron açtı.
Misafir jüri olarak Türk mutfağını tanıtmak için MasterChef Avustralya'da yer aldı. 2015 yılında Türk mutfağını sevdirmek için bir kitap hazırladı.
Somer Sivrioğlu'nun aldığı ödüller:
• 2013 Yerel İşletme Ödülü
• İç Batı'nın En İyi Restoranı 2012 En İyi Lezzet Ödülü
• 2010 ve 2011 RCNSW Mükemmellik Ödülü
• 2010 İç Batı'nın En iyi Türk Restoranı Ödülü
YARIŞMA HAKKINDA
Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna şefliği ve sunuculuğu ile yayınlanan Masterchef Türkiye yarışmasında Türkiye'nin en iyi şefi olmak için yarışan yarışmacılar Türkiye'de ve Dünya'da adını duyurmuş olan şeflerden de dersler alıyorlar.
MASTERCHEF GEÇEN SEZON YAŞANANLAR
MasterChef'te geçen sezon ise son beş yarışmacı arasında Batuhan, Ekin, Güzide, Alican ve Cemre bulunuyordu. MasterChef'in 5.'si Batuhan olurken, final haftasında ilk elenen ise Ekin olmuştu. Yarı finalde ise Cemre, Alican ve Güzide kozlarını paylaşmıştı.
Final haftasına kalan yarışmacılar arasında profesyonel şef olmayan tek yarışmacı Güzide Mertcan, son bölümde elendi ve hayâllerine veda etmişti. MasterChef 2019 büyük finale ise Cemre ve Alican kalmış son yemekte hünerlerini daha iyi sergileyen Cemre Uyanık mutlu sona ulaşarak 2019 Masterchef Türkiye'nin şampiyonu olmaya hak kazanmıştı.