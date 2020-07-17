Masterchef jürisi Somer Sivrioğlu kimdir? Somer Sivrioğlu kaç yaşında, nereli?

Somer Sivrioğlu kimdir? 2020 Masterchef jürisi Somer Sivrioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Türkiye'nin en iyi yemek yapan kişisinin belirleneceği Masterchef Türkiye yarışması bu akşam TV8'de başlıyor. Yarışmada jüri görevinde bulunan isimler de merak ediliyor ve arama motorlarında sorgulanıyor. 16 yarışmacının en iyi yemeği yapmak için mücadele edeceği yarışmada jüri üyeleri de puan vererek yılın en iyisinin kim olacağını belirleyecek. Yarışmanın jüri üyelerinin kim olduğu da merak ediliyor. Peki, Masterchef Somer Sivrioğlu kimdir?

SOMER SİVRİOĞLU (SOMER ŞEF) KİMDİR?

25 Mayıs 1971 tarihinde dünyaya gelen Somer Sivrioğlu, 1995 yılında akademik kariyer hedefiyle Avustralya'ya gitti. Master yaparken şeflik kariyerine adım attı. Bir süre restoran zincirlerinde yöneticilik yaptıktan sonra Sydney'de menüsünde pek çok meze ve klasik Türk mutfağına ait lezzet bulunan bir restron açtı.