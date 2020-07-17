Masterchef Mehmet Şef eline ne oldu? Masterchef Mehmet Şef eli yok mu?

Masterchef 2020 yeni sezon heyecanı bu akşam TV8'de başlıyor. Yarışmacıların en iyi yemekleri yaparak jürinin dikkatini çekeceği Masterchef Türkiye'de, yarışmacılar kadar jüri üyeleri de merak ediliyor. Ünlü jüri üyesi Masterchef Mehmet Yalçınkaya da arama motorlarında araştırılıyor. Mehmet Şef'in eliyle ilgili detay merak ediliyor. Mehmet Şef'in elini saklaması nedeniyle Masterchef Mehmet Şef eline ne oldu sorusunayanıt aranıyor. Masterchef Mehmet Şef eli yok mu?

MEHMET YALÇINKAYA (MEHMET ŞEF) KİMDİR?

Mehmet Yalçınkaya 1974'te Bolu'da dünyaya geldi. Yalçınkaya dünyanın farklı yerlerinde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı. 2004'te İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı. 2005'te Amerika'nın ünlü gurme dergisi "CULINARY" de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayımlandı.