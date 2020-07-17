Danilo Zanna kimdir? 2020 Masterchef jürisi Danilo Zanna kimdir, kaç yaşında, nereli? Türkiye'nin en iyi yemek yapan kişisinin belirleneceği 2020 Masterchef bu akşam TV8 ekranlarında başlıyor. 16 yarışmacının mutfakta tüm hünerlerini sergileyeceği yarışmada, jüri üyeleri yemekleri puanlayacak ve her hafta yarışmaya bir kişi veda edecek. Yarışmada jüri üyeleri de merak ediliyor. Peki, Masterchef jürisi Danilo Zanna kimdir? İşte Danilo Zanna hakkında merak edilen bilgiler…

DANİLO ZANNA KİMDİR?

Danilo Zanna, 15 Nisan 1982 tarihinde dünyaya geldi. Üç kardeşten en küçüğü olan Danilo Zanna, aile restoranlarında çalışarak şeflik kariyerine başladı. İtalya'da Gastronomi okudu. Seyahat amaçlı geldiği Türkiye'de aşkı bulunca burada kalmaya karar verdi.