Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'nun evliliğe doğru yürüdüğünü belirten Aydilge, izleyicilerin aynı durumu Elçin Sangu ve Barış Arduç'ta da beklediğini ancak ne yazık ki gerçekleşmediğini anlattı. Kiraz Mevsimi, Kiralık Aşk ve Çatı Katı Aşk gibi dizilerin jenerik müziklerini seslendiren ve özellikle YouTube'da şarkıları milyonlarca kez dinlenen Aydilge, kendisine yapılan kötü yorumlardan, hayatındaki en büyük hatasına kadar her şeyi Bi' Başka'ya konuştu. İşte keyifli sohbetten kesitler…

Kiraz Mevsimi deneyimden bahseder misin? O dönemin en çok izlenen projelerinden birine müzik yapma serüvenin nasıl başladı?

O dizinin, çok pozitif ve umut taşıyan bir yanı var. Diziye müzik yapan kişinin 'sesinde gülüş' olan birini istemişler. Bu tabir benim çok hoşuma gitti. Çok da mutlu oldum söylerken. Bir de şöyle bir durum var, ben dizilerle aile oluyorum. Kiraz Mevsimi ailesi olduk. Sonrasında ben gittim iki kere konuk oldum. Bir sürü başka şarkım dizide yer aldı. Hatta Serkan Çayoğlu ile 'Ayna Ayna Anlat Ona'yı birlikte söyledik.

Keşke jeneriğini ben seslendirseydim diye hayıflandığın bir dizi oldu mu hiç?

Evet, Mucize Doktor'un jeneriğini seslendirmek isterdim.



''BENİM MÜZİKLERİMİ ASLA KULLANAMAZLAR!''

Benim müzik yaparken bir kriterim var. Şiddete özendiren, kadınları aşağılayan, çocukları sömüren ve gözyaşı ticareti yapan herhangi bir diziye, hiçbir para karşılığında, dünyayı verseler müzik yapmam. Çünkü bu bir varoluş meselesi. Ben savaşa, şiddete ve yalana hizmet eden hiçbir diziye hizmet etmek istemiyorum. Dolayısıyla masumiyetini koruyan dizileri tercih ediyorum.

İnsanların duygusunu sömürüp oradan reyting almayı tercih eden hiçbir diziye asla ama asla müzik vermem. Benim müziklerimi asla kullanamazlar, sadece müzik yapmak değil, içeriye de müzik vermem…

Müziklerini yaptığın dizilerin kahramanlarıyla iç içe olma fırsatı yakalıyor musun?

Evet, kesinlikle hepsiyle çok güzel ilişkilerim arkadaşlıklarım oldu.