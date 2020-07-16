42 beden ve üstü yarışmacıların stillerini sergilediği Doya Doya Moda yeni sezonuna iddialı yarışmacılarla başladı. İlk haftadan puanlar verilirken günün birincileri ve sonuncuları da açıklandı. Peki 16 Temmuz puan durumu nasıldı, birinciliği kim elde etti? Yeni yayınlanan fragmanda Doya Doya Moda Aylin Tözün'ün gözyaşlarına boğulması ve arkadaşlarını, jüri üyelerini de ağlatması merak konusu oldu.
16 TEMMUZ GÜNÜN PUANLAMASI
Doya Doya Moda Rümeysa 16 puan ile günün birincisi oldu.
Nur: 6
Aylin: 10
Rabia: 7
Aslı: 5
Birben: 8
İmani:9
DOYA DOYA MODA İMANİ DOLAR KİMDİR?
İmani Dolar 23 yaşında mersinli aslen Bursalı ancak 20 yıldır İstanbul'da yaşıyor. 1.74 boyunda 81 kilo olan İmani, 42 beden 5 yıldır estetisyenlik yapıyor. Rakiplerim benden korkmalılar çünkü hem tarzıma hem duruşuma hem de karakterime çok güveniyorum. onların da bunbu çok yakın zamanda anlayacaklarını düşünüyorum." dedi.
AYLİN TÖZÜN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
23 yaşındaki Aylin Tözün, 1.70 boyunda ve 71 kilo. Aslen Elazığlı olan yarışmacı İstanbul'da yaşıyor. 18 yıldır profesyonel olarak dansçılık yapan Aylin, fitness ve spor yapmayı sevdiğini ifade ediyor.
AYLİN TÖZÜN INSTAGRAM HESABI NE?
RÜMEYSA BUYURAN KİMDİR?
Rümeysa Buyuran 22 yaşında aslen Rizeli, 1.68 boyunda 95 kilo 46 beden. Tarzına çok güvendiğini söyleyen yarışmacı, "Bulunduğum yerde dikkat çekmeyi severim. Çünkü kendime güveniyorum. Herkes bana baksın istiyorum. Rakiplerim tabii ki benden korkmalı" dedi.
ASLI ADIYAMAN KİMDİR?
Evli ve 1 çocuk annesi olan Aslı Adıyaman, 22 yaşında. Aslen Adanalı olan yarışmacı doğma büyüme İstanbullu ve ev hanımı. 1.60 boyunda 77 kilo olan Aslı, "Rakiplerim benden korksunlar çünkü ben buraya tarzımla imza atmaya geldim" dedi.