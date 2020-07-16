YARIŞMA HAKKINDA

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna şefliği ve sunuculuğu ile yayınlanan Masterchef Türkiye yarışmasında Türkiye'nin en iyi şefi olmak için yarışan yarışmacılar Türkiye'de ve Dünya'da adını duyurmuş olan şeflerden de dersler alıyorlar. Bu yüzden bu yarışma yarışmacılar büyük şans.