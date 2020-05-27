Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz tarafından bir suç örgütü'ne şikâyet edilen ve bu şekilde örgüt lideri talimatıyla tehdit edilen sanatçı Arto olayıyla ilgili duruşma savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, mahkemede yargılanan 14 şüphelinin örgüt kapsamında beraatını isterken Kerimcan Durmaz'ın da üzerine atılı suçtan ötürü delil bulunmaması nedeniyle beraatını talep etti.
Sözde sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, kamuoyunda Arto olarak bilinen sanatçı Harutyun Dalga'yı kendisine yönelik sözlerinden dolayı bir suç örgütü liderine şikâyet ettiği iddia edilmişti. Arto'nun şikâyeti sonrası aralarında Kerimcan Durmaz'ında bulunduğu 14 kişi hakkında dava açılmıştı.
"KERİMCAN HAKKINDA PAYLAŞIMDA BULUNAMAYACAK"
14 kişinin şüpheli olarak yer aldığı iddianamede, 23 Eylül 2016 tarihinde örgüt yöneticisinin C.Y. isimli şahsı arayarak "He o he gelince söylersin Arto'yu aradık biz tamam mı bir daha öyle yazı yazmayacak." diyerek Arto'yu aradıklarını ve gereken haberi yolladıklarını, artık Kerimcan Durmaz hakkında bir daha paylaşımda bulunamayacağını belirttiği kaydedilmişti.
LİDERDEN ARTO TALİMATI
29 Eylül 2016 tarihinde yine aynı örgüt yöneticisinin M.K.E.'ye "O Arto yok mu Arto g… Talip'e söyledim Talip konuştu onunla… Bir de bir arkadaş vardı bizim Ozan diye bir çocuk vardı şey… Gerekeni dedi ona yani…" diyerek Arto'nun Kerimcan hakkında paylaşımlar yapmasına engel olmak için Talip isimli şahsa ve Ozan Kazıcıoğlu'na talimat verdiğini belirttiğinin anlaşıldığı ifade edilmişti.
KERİMCAN AZMETTİRİP TEHDİT ETTİRDİ
Böylece şüpheli Kerimcan Durmaz'ın azmettirmesi ile harekete geçen örgütün mağdur Arto'yu tehdit ettikleri ifade edilmişti.
Geçtiğimiz günlerde İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamaya devam edildi. Mahkemede duruşma savcısı mütalaasını açıklayarak şüpheliler hakkında örgütsel bir bağ bulunmadığını belirterek beraatlarını isterken şüphelilerden bazılarının çeşitli suçlardan cezalandırılmasını talep etti. Savcı ayrıca Kerimcan Durmaz hakkında üzerine atılı suç kapsamında yeterli derece delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatını istedi. Dava karar verilmek üzere ileri bir tarihe ertelendi.