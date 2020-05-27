LİDERDEN ARTO TALİMATI

29 Eylül 2016 tarihinde yine aynı örgüt yöneticisinin M.K.E.'ye "O Arto yok mu Arto g… Talip'e söyledim Talip konuştu onunla… Bir de bir arkadaş vardı bizim Ozan diye bir çocuk vardı şey… Gerekeni dedi ona yani…" diyerek Arto'nun Kerimcan hakkında paylaşımlar yapmasına engel olmak için Talip isimli şahsa ve Ozan Kazıcıoğlu'na talimat verdiğini belirttiğinin anlaşıldığı ifade edilmişti.