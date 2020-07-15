ACUN ILICALI'DAN AÇIKLAMA



"Değerli çalışma arkadaşımız, genç kardeşim Alper Baycın'ı hain bir saldırı sonucu kaybettik. Yaşadığımız acı ve üzüntüyü kelimelerle tarif edemem. Ailesine ve sevdiklerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanın cennet olsun Alper Kardeşim."

Aynur Baycın: "İstediği bir bölümdü, bu yüzden çok başarılı oldu. Derslerinde başarılıydı aynı zamanda çeşitli televizyon kanallarında çalıştı. Acun medyaya girişinde sonradan haberimiz oldu. Gitmeden 15 gün önce haberimiz oldu. 'Acun medyaya başvurdum, kabul edildim. Dominik' e gidiyorum' dedi. Biz sevinsek mi, üzülsek mi bilemedik. 6 ay çalıştı. Alper'in son 2 günü kalmıştı, 2 gün sonra Türkiye'ye dönecekti. Biz sabırsızlıkla Alper'in gelmesini beklerken, o acı haber geldi. Ben hala olayın şokundayım, inanamıyorum"dedi.