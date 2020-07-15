Survivor ekibinde kameramanlık yaptığı zamanlarda öldürülen Alper Baycın'ın hayatına dair bilgiler merak edilerek araştırılmaya başlandı. Daha önce Survivor izleyemediğini ve bu sene izlediğini söyleyen Alper Baycın'ın annesi gündem konusu oldu. Merak edenler Survivor kameramanı Alper Baycın'ın neden öldüğünü sıkça sorguluyor. İşte genç yaşta hayatını kaybeden başarılı kameramanın hayatı…
ALPER BAYCIN KİMDİR?
Antalya'da doğan 24 yaşındaki Alper Baycın, Yakın Doğu Üniversitesi Radyo TV ve Sinema bölümü mezunuydu. Bir süre Fenerbahçe TV'de çalıştıktan sonra Acun Meyda'da geçen Baycın, bir süredir Dominik'teki montaj ekibinde görev alıyordu.
ALPER BAYCIN NEDEN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ?
24 yaşında hayata gözlerini yuman Alper Baycın'ın, 27 Haziran 2018'de Survivor Adası'nda 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Baycın'ın telefonunu ve çantasını çalmaya çalışan gaspçılar, genç ismi kalbininden bıçaklayarak öldürdüler. Olayın ardından kaçan 2 zanlı, kısa süre içinde yakalandı.
ACUN ILICALI'DAN AÇIKLAMA
"Değerli çalışma arkadaşımız, genç kardeşim Alper Baycın'ı hain bir saldırı sonucu kaybettik. Yaşadığımız acı ve üzüntüyü kelimelerle tarif edemem. Ailesine ve sevdiklerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanın cennet olsun Alper Kardeşim."
Aynur Baycın: "İstediği bir bölümdü, bu yüzden çok başarılı oldu. Derslerinde başarılıydı aynı zamanda çeşitli televizyon kanallarında çalıştı. Acun medyaya girişinde sonradan haberimiz oldu. Gitmeden 15 gün önce haberimiz oldu. 'Acun medyaya başvurdum, kabul edildim. Dominik' e gidiyorum' dedi. Biz sevinsek mi, üzülsek mi bilemedik. 6 ay çalıştı. Alper'in son 2 günü kalmıştı, 2 gün sonra Türkiye'ye dönecekti. Biz sabırsızlıkla Alper'in gelmesini beklerken, o acı haber geldi. Ben hala olayın şokundayım, inanamıyorum"dedi.