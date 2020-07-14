Rubato grubuna büyük şok! Dayakçı solist Özer Arkun'un konserleri birer birer iptal ediliyor

Oyuncu Ozan Güven'den sonra Rubato grubunun solisti Özer Arkun da dayakçı çıktı. Döve döve sevgilisi B.Y'nin yüzünü dağıttı. Önce inkara kalktı. Fakat yerdeki kanları silerken çekilmiş görüntüleri foyasını ortaya çıkardı. B.Y. evlilik hazırlığı yaptığı Özer Arkun tarafından darp ve tehdit edildiğini öne sürerek şikayetçi oldu. Rubato'nun solisti Özer Arkun'un kız arkadaşı B.Y.'yi darbettiğinin ortaya çıkmasının ardından grubun konserleri birer birer iptal olmaya başladı.
22 Temmuz'da Harbiye Açıkhava'da Mehmet Erdem'le birlikte sahne almaya hazırlanan Rubato'nun yerine Aşkın Nur Yengi'yle anlaşıldı. Grubun Mehmet Erdem'le birlikte 19 Eylül'de Selçuklu Kongre Merkezi'nde ve 21 Kasım'da Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde vereceği konserler de iptal edildi.
KONSERLERİ BİRER BİRER İPTAL EDİLİYOR!
Hürriyet'in haberine göre; konserleri organize eden Bayhan Prodüksiyon'un sahibi Uğur Bayhan, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: Şirket olarak böyle bir karar aldık. Bu sezon Mehmet Erdem'le 5-6 konserleri daha vardı, onları da iptal ettik.