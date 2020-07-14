Rubato grubuna büyük şok! Dayakçı solist Özer Arkun'un konserleri birer birer iptal ediliyor

KONSERLERİ BİRER BİRER İPTAL EDİLİYOR!

Hürriyet'in haberine göre; konserleri organize eden Bayhan Prodüksiyon'un sahibi Uğur Bayhan, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: Şirket olarak böyle bir karar aldık. Bu sezon Mehmet Erdem'le 5-6 konserleri daha vardı, onları da iptal ettik.