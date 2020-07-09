"DARP RAPORUNU KORKTUĞUMDAN ALMADIM"

Hürriyet'in haberine göre, darp raporunu korktuğu için alamadığını belirten genç kadın "Ağrılarım çok fazlaydı. Hastanede kendi videomu çektim, olur da ölürsem aileme hatıra kalsın diye. Pandemiden dolayı olaydan sonra 10 gün daha aynı evde kalmak zorunda kaldım. Yaşadıklarımı psikolojik olarak üzerimden atamadım" dedi.