Dün akşam Survivor 2020'de nefesler tutuldu ve finalistler belli oldu. Dobra konuşmaları, tartışmaları, kavgaları, performansıyla ön planda olan Survivor Yasin kimdir? 5 aydır kıyasıya mücadele verse de dün akşam en düşük SMS oyunu aldığı için hayallerine veda eden isim oldu. Peki hayatına dair bilgiler merakla araştırılan Survivor 2020'den elenen Yasin Obuz kaç yaşında?
SURVİVOR YASİN KİMDİR?
21 Kasım 1988'de Diyarbakır'da doğan ve 3 kardeşi olan Yasin Obuz, çocukluğundan bu yana spor yapıyor. İlk spor lisansı 1998'de çıkan Obuz, amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı.
Bunların yanı sıra,çocukluğunda 2 yıl jimnastik yaptı, voleybol ve basketbol da oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Obuz, üniversite yıllarında ise spor olarak fitness yaptı.
Üniversitede mutfağa merak saldığı için yemek yapmayı öğrenmeye başladı. Yemek yaparken mutlu olduğunu fark eden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg'da yaşadı ve yaklaşık olarak 20 ülke gezdi. Gittiği ülkelerin mutfak kültürlerini, eğlence tarzlarını, yaşayış biçimlerini gözlemledi. Şimdi kendisine ait küçük bir işletmesi var.
Geçen sezon Masterchef yarışmasına katılan Yasin bu şekilde Survivor'a seçildi.
SURVIVOR'DA FİNALE KİMLER KALDI?
Survivor'da dün Barış, Cemal Can ve Yasin arasında SMS oylaması yapıldı. Acun Ilıcalı SMS oylamasının sonucunu açıkladı. Survivor'da büyük finale yükselen iki isim Barış ve Cemal Can oldu. Yasin Obuz, Survivor'ı 3.olarak tamamladı.
SURVİVOR BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ NE KADAR?
Survivor'da büyük ödül henüz açıklanmadı. Acun Ilıcalı'nın bu akşamki programda konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor. Bir önceki sene Survivor'da ödül 500.000 ₺ idi. Bu yılkı Survivor yarışmasında ödülün en az 500.000 ₺ olması bekleniyor.
SURVİVOR GALATAPORT SEYİRCİ GİRİŞİ VAR MI?
Acun Ilıcalı dün akşam yaptığı açıklamada Galataport'taki çekimlere izleyici alınamayacağını belirtti.