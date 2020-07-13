Ekranların heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor'da final heyecanı yaşanıyor. Dün akşam eleme gecesinde Acun Ilıcalı en az oyu alarak adaya veda eden ismin Berkan olduğunu açıkladı. Elemenin ardından gece saatlerinde Acun Ilıcalı, Barış Murat Yağcı, Yasin Obuz ve Cemal Can özel uçakla İstanbul'a yola çıktı. Finale bir adım kala bir isim daha yarışmaya veda etti. Acun Ilıcalı bu akşam yarışmaya veda eden ismin Yasin olduğunu açıkladı. Peki, Survivor Yasin kimdir? Survivor'dan elenen Yasin Obuz kaç yaşında, nereli ve mesleği nedir?

SURVİVOR YASİN KİMDİR?

21 Kasım 1988'de Diyarbakır'da doğan ve 3 kardeşi olan Yasin Obuz, çocukluğundan bu yana spor yapıyor. İlk spor lisansı 1998'de çıkan Obuz, amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı.

Bunların yanı sıra,çocukluğunda 2 yıl jimnastik yaptı, voleybol ve basketbol da oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Obuz, üniversite yıllarında ise spor olarak fitness yaptı.