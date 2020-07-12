YILDIZ TİLBE'NİN AYASOFYA KARARI SONRASI PAYLAŞIMLARI...

Yalnızca ülkemizde değil dünyanın gündemine oturan Ayasofya'nın camiye çevrilmesi kararı sonrası ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin paylaşımları magazin gündemine bomba gibi düştü. Duyduğu minnet ve sevinci twitter hesabından paylaşan şarkıcı, beğeni yağmuruna tutuldu…

Danıştay kararı ile 86 yıldır müze olarak kullanılan Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılacağı haberi tüm dünyanın gündemine bomba gibi düştü. Şarkıcı Yıldız Tilbe bu kararın ardından "Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin" ifadeleri ve konuyla alakalı olarak paylaştığı peş peşe tweetlerle olay oldu.