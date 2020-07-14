JENNİFER LOPEZ SURVİVOR DETAYI NEDİR?

Survivor 2020'de Ünlüler ve Gönüllüler, 20 Nisan Pazartesi günü herkesin hayalini süsleyen muhteşem bir ödül için karşı karşıya geldi. Gönüllüler Takımı'nın kazandığı malikane ödülü günlerce konuşulmuş ve Hakan Hatipoğlu o malikanenin Jnnifer Lopez'in eşine ait olduğunu ifade etmişti. Ancak Acun Ilıcalı, malikanenin gerçek sahibini açıkladı.

Survivor'da ilk haftalardan bu yana büyük ödüllerde lüks malikane kullanılıyordu. Daha önce Hakan Hatipoğlu, malikanenin sahibinin ünlü şarkıcı Marc Anthony olduğunu söylemişti.

SURVİVOR'DA VİLLA KİMİNDİ?

Survivor'da yarışmacılara ödül olarak sunulan ve dünyaca ünlü bir yıldıza ait olduğu söylenen lüks villanın sahibi ortaya çıktı. Acun Ilıcalı'nın sır gibi sakladığı gerçeği açıklayan Hakan Hatipoğlu'na göre rüyaları süsleyen villanın sahibi, daha önce Jennifer Lopez ile evli olan dünyaca ünlü şarkıcı Marc Anthony.