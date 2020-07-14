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    • Magazin
    • 14.07.2020 19:38
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    • 14.07.2020 19:38
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    nasıl atılır? Turkcell, Vodafone, Türk Telekom ne kadar?

    ücreti ne kadar? ? Survivor’da final heyecanı başlıyor ve Survivor 2020 şampiyonu belli oluyor. Finalde iki sevilen isim Barış Murat Yağcı ve Cemal Can Canseven halk oylamasına çıkacak. En çok oyu alan kişi Survivor 2020 şampiyonu. Programın izleyicileri sevdikleri adayı desteklemek için SMS ile oy atacak. Peki, Survivor SMS nasıl atılır? ne kadar? İşte yanıtı!

    Survivor SMS nasıl atılır? Turkcell, Vodafone, Türk Telekom Survivor SMS ücreti ne kadar?

    Survivor SMS ücreti ne kadar? Survivor SMS nasıl atılır? Turkcell Vodafone Türk Telekom Survivor SMS ücreti yarışmayı takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Survivor'da final heyecanı yaşanıyor. Barış Murat Yağcı ve Cemal Can Canseven arasından bir kişi Survivor 2020 şampiyonu olacak. Halk oylamasında SMS ile Survivor şampiyonu belli olacak. Peki, Survivor SMS nasıl atılır? Survivor SMS ücreti ne kadar? İşte yanıtı!

    SURVİVOR SMS NASIL ATILIR?

    Survivor 2020 yarışmasında tüm GSM operatörlerinde 1890'a SMS göndererek, tuttuğunuz yarışmacıya destek olabilirsiniz. Örneğin, ''Barış'' yazarak ''1890''a SMS gönderip, oy kullanabilirsiniz.

    Survivor yarışması için SMS gönderirken TV8'in yan uygulamasını oylamanın yapıldığı anda açın. Ardından karşınıza oy vermek istediğiniz, desteklediğiniz yarışmacılar çıkacaktır.

    Yarışmacılardan hangisini desteklemek istiyorsanız üstüne dokunun. Desteklediğiniz yarışmacıyı seçin. Karşınıza bir görsel açılacak ve açılan o görselde "SMS ile oy ver" ve "Uygulama ile oy ver" şeklinde iki seçenek çıkacak. Her iki seçenekle desteklediğiniz yarışmacıya oy kullanmanız mümkün olacak.

    SURVİVOR SMS ÜCRETLERİ NE KADAR?

    Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone aboneleri için tüm vergiler dahil SMS ile oy kullanma ücreti 2,90 TL, KKTCELL ve KKTC Telsim için 2,96 TL'dir.

    İsmi geçen operatörler hâricindeki hat kullanıcıları yalnızca Google Play ve App Store üzerinden oy kullanabilir. Tüm vergiler dahil App Store ile oy kullanma ücreti 2,99 TL, Google Play oy kullanma ücreti 2,69 TL'dir.

    Fransa: 71004'e mesaj gönderilir. Ücreti: 0.50 EUR

    İsviçre: 543'e mesaj gönderilir. Ücreti: 1.00 CHF

    İsviçre: 543'e mesaj gönderilir. Ücreti: 1.00 CHF

    Hollanda: 5030'a mesaj gönderilir. Ücreti: 1.10 EUR

    Avusturya: 0900506506'a mesaj gönderilir. Ücreti: 1.10 EUR

    İsviçre: 543'e mesaj gönderilir. Ücreti: 1.00 CHF

    Belçika: 3211'e mesaj gönderilir. Ücreti:1.50 EUR

    İngiltere: 68899'a mesaj gönderilir.

    Ücreti 1.00 Sterlin + Standart Network Rate olarak ücretlendirilmektedir.
    Haberler Magazin Survivor SMS nasıl atılır? Turkcell, Vodafone, Türk Telekom Survivor SMS ücreti ne kadar?
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