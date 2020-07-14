Survivor 2019 şampiyonu Yusuf kimdir? Yusuf Karakaya kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

İnternetten takip ettiği bir kulüp vardı, ailesinden habersiz Antalya'ya gitti. Kulübün kapılarını ona açtılar, antrenörü kendisine büyük destek oldu. Salonda yatıp bütün gün antrenman yapıyordu, ilk girdiği Türkiye Şampiyonası'nda madalya kazandı.

Yusuf Karakaya, 18-19 yaşlarında bu işi profesyonel olarak yapmak için Tayland'a gitti. O bölgenin kemeri için Amerikalı rakibiyle maça çıktı. 4. rauntta rakibini nakavt ederek kazandı. Tayland'ın en büyük dövüş kulübü kendisine sponsor oldu ve yine Tayland'ın en büyük 3 organizasyonuna çıkarak nakavtla şampiyon oldu, kral ve kraliçe kupalarını kazandı.

1.5 yıl Tayland'da kaldıktan sonra Türkiye'den maç teklifi geldi. Nieky Holzken ile dövüşmek için maça çıktı. Sakatlığı nedeniyle 1.5 yıl tedavi gördü ve 6 ay önce yeniden dövüşe başladı. Slovak rakibini 2 rauntta nakavt etti ve kazandı. En büyük hedefi UFC'de şampiyon olabilmek.