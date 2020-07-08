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    • 08.07.2020 10:08
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    Sanatçı Şükriye Tutkun ’li belediyelerin kendisine yönelik ambargosunun gerekçelerini açıkladı

    Sanatçı Şükriye Tutkun, ’li belediyelerin kendisine yönelik ambargosunun gerekçelerini açıkladı. CHP'li 'nin üç yıldır verdiği konserlerin karşılığı ödemediğini belirten Tutkun, "Sırf Meclis’e gidip sorunumu Binali Yıldırım’a aktardığımda çekilen fotoğraf sebebiyle tüm konserlerimi iptal etti." dedi. İşte Sabah'tan Kenan Kıran'ın özel haberinin detayları...

    Beşiktaş Belediye konserlerin karşılığını ödemiyor
    Sanatçı Şükriye Tutkun; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Eski Başbakan Binali Yıldırım'la görüştüğü ve kendisiyle fotoğraf çekildiği gerekçesiyle 'li 'nin tüm konserlerinin iptal ettiğini söyledi. Tutkun, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ise yandaş listesindeymişim" ifadelerini kullandı.

    "BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ ÜÇ YILDIR VERDİĞİM KONSERİN KARŞILIĞINI ÖDEMİYOR"
    Şükriye Tutkun, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından paylaşımda bulundu ve CHP'li belediyelerin kendisine yönelik ambargosunun gerekçelerini açıkladı.



    Şükriye Tutkun şunları söyledi:

    "Her ne kadar inkar etseler de, sırf Meclis'e gidip Aile Bakanı'yla ilgili sorunumu Binali Yıldırım'a aktardığımda çekilen fotoğraf sebebiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi tüm konserlerimi iptal etti. üç yıldır verdiğim konserin karşılığını ödemiyor. 'nde ise yandaş listesindeymişim."




    "SANATÇIYI REZİL EDEN DE, VEZİR EDEN DE SOSYAL MEDYA"
    "Eskiden sanatçıyı rezil de eden vezir de eden ses düzenidir derdik, ama şimdi yerini sosyal medya aldı. Haber kirliliği, saldırı, tehdit, karalama, yalan yanlış haberlerle insanları yargılama. İnsanlar dökülmüşler arenaya, ellerinde klavyeleriyle ateş ediyorlar pervasızca adeta.."


    KENAN KIRAN / SABAH



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