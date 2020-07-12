İrem adında Miami'de yaşayan kız kardeşinin Miami'ye taşınmasıyla Youtube dünyasına adım atmaya karar veren Dilan Ay, influencer dünyasında kendine önemli bir yer edindi. Kedisinin adı Sütlaç. Üniversite hayatını sürekli çalışarak geçirdiğini söyleyen Ay, oyunculuk eğitimi aldı ve Payitaht dizinde de birkaç bölüm oyunculuk yaptı. Sonrasında ise reklam ve kliplerde de oynadı. Kanalında sağlıklı beslenme önerileri yapan Dilan Ay, spor üzerine içerik üreterek kendi günlük kalori ve besin cetvelini paylaşıyor.



Bunun yanı sıra makyaj videoları, kendi cilt bakım rutinini ve sevdiği saç modellerini paylaşıyor. En büyük hayali dünyayı gezmek olan Dilan Ay, instagram'da 32 bin 600, Youtube'ta 39 bin 500 takipçiye sahip.





EXATLON CHALLENGE NEDİR?

Yapımcılığı Acun Medya tarafından üstlenilen ve günümüze kadar dünya genelinde 58 milyon izleyiciye ulaşarak spor ve realityi bir arada sunan programda, Türkiye'nin en popüler YouTuber'ları bulunacak ve mücadele edecek. Orkun Işıtmak'ın sunuculuğunu üstleneceği, Oğuzhan Uğur'un Exatlon Face-Off bölümleriyle yer aldığı yarışma online dizi - film platformunda ekrana gelecek. Exatlon Challenge Türkiye, 3 Temmuz 2020'da yayınlanacak.

Yüksek fizik performans ve konsantrasyon gerektiren Exatlon yarışmasında yarışmacılar iki takıma ayrılacak. Takımlar haftalarca özel kamplarda yaşayarak hem gruplarının galibiyeti hem de bireysel şampiyonluk için parkurlarda yarışacaklar.