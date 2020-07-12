EXATLON CHALLENGE NEDİR?

Yapımcılığı Acun Medya tarafından üstlenilen ve günümüze kadar dünya genelinde 58 milyon izleyiciye ulaşarak spor ve realityi bir arada sunan programda, Türkiye'nin en popüler YouTuber'ları bulunacak ve mücadele edecek. Orkun Işıtmak'ın sunuculuğunu üstleneceği, Oğuzhan Uğur'un Exatlon Face-Off bölümleriyle yer aldığı yarışma online dizi - film platformunda ekrana gelecek. Exatlon Challenge Türkiye, 3 Temmuz 2020'da yayınlanacak.

Yüksek fizik performans ve konsantrasyon gerektiren Exatlon yarışmasında yarışmacılar iki takıma ayrılacak. Takımlar haftalarca özel kamplarda yaşayarak hem gruplarının galibiyeti hem de bireysel şampiyonluk için parkurlarda yarışacaklar.

EXATLON SİYAH TAKIM YARIŞMACILARI

Dilan Ay

Yağmur Karabal

Öykü Berkan

Aleyna Şen

Ağır Sağlam-Furkan Yaman

Bugraak-Buğra

Uras Benlioğlu

Hayrettin

EXATLON BEYAZ TAKIM YARIŞMACILARI

Elanur Pat

Buse Plan

Mia Fitz - Gözde

Dilara Aydın

Barış Erdoğan

Doğan Kabak

Furkan Yaman

Mendebur Lemur-Hakan