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    • Magazin
    • 12.07.2020 14:34
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    • 12.07.2020 14:34
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    Exatlon Challenge Türkiye yarışması yayınlandığı günden bu yana ilgiyle izlenen programlardan biri oldu. Netflixte yayınlanan programın farklı formatının yanı sıra yarışmacılarının hayatları da merak edildi. Tarzıyla, iddialı konuşmalarıyla dikkat çeken ? Sorgulaması yapılmaya başlandı. Peki ?

    Mendebur Lemur kimdir kaç yaşında?

    Siyah ve beyaz takımların birbirleriyle mücadelesini konu alan yarışma Exatlon Challenge Türkiye yarışmacılarıyla sık sık gündem konusu oluyor. Zorlu ve korkunç parkuru geçmeye çalışan yarışmacılardan biri olan Mendebur Lemur'un hayatı da merak edilenler arasında yer alıyor. Mendebur Lemur kimdir kaç yaşında? Exatlon Challenge Hakan kilosu kaç? Sorularının yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.

    MENDEBUR LEMUR KİMDİR?

    Lemur'un (Mendebur Lemur) eğlence içerikleri ürettiği Youtube kanalında 1MN abonesi bulunuyor. Görüntülenme sayısı ise 151.273.248. Lemur'un aynı zamanda Twitch hesabı da bulunuyor. Burada ise 14,725K takipçisi bulunuyor ve 67,824K görüntülenme almış. Lemur'un Instagram hesabında ise 187K takipçisi var ve gönderileri ortalama 50K like alıyor.

    EXATLON CHALLENGE NEDİR?

    Yapımcılığı Acun Medya tarafından üstlenilen ve günümüze kadar dünya genelinde 58 milyon izleyiciye ulaşarak spor ve realityi bir arada sunan programda, Türkiye'nin en popüler YouTuber'ları bulunacak ve mücadele edecek. Orkun Işıtmak'ın sunuculuğunu üstleneceği, Oğuzhan Uğur'un Exatlon Face-Off bölümleriyle yer aldığı yarışma online dizi - film platformunda ekrana gelecek. Exatlon Challenge Türkiye, 3 Temmuz 2020'da yayınlanacak.

    Yüksek fizik performans ve konsantrasyon gerektiren Exatlon yarışmasında yarışmacılar iki takıma ayrılacak. Takımlar haftalarca özel kamplarda yaşayarak hem gruplarının galibiyeti hem de bireysel şampiyonluk için parkurlarda yarışacaklar.

    EXATLON SİYAH TAKIM YARIŞMACILARI

    Dilan Ay
    Yağmur Karabal
    Öykü Berkan
    Aleyna Şen
    Ağır Sağlam-Furkan Yaman
    Bugraak-Buğra
    Uras Benlioğlu
    Hayrettin

    EXATLON BEYAZ TAKIM YARIŞMACILARI

    Elanur Pat
    Buse Plan
    Mia Fitz - Gözde
    Dilara Aydın
    Barış Erdoğan
    Doğan Kabak
    Furkan Yaman
    Mendebur Lemur-Hakan
    Haberler Magazin Mendebur Lemur kimdir kaç yaşında? Exatlon Challenge Hakan kilosu kaç?
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