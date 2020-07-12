Siyah ve beyaz takımların birbirleriyle mücadelesini konu alan yarışma Exatlon Challenge Türkiye yarışmacılarıyla sık sık gündem konusu oluyor. Zorlu ve korkunç parkuru geçmeye çalışan yarışmacılardan biri olan Mendebur Lemur'un hayatı da merak edilenler arasında yer alıyor. Mendebur Lemur kimdir kaç yaşında? Exatlon Challenge Hakan kilosu kaç? Sorularının yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.
MENDEBUR LEMUR KİMDİR?
Lemur'un (Mendebur Lemur) eğlence içerikleri ürettiği Youtube kanalında 1MN abonesi bulunuyor. Görüntülenme sayısı ise 151.273.248. Lemur'un aynı zamanda Twitch hesabı da bulunuyor. Burada ise 14,725K takipçisi bulunuyor ve 67,824K görüntülenme almış. Lemur'un Instagram hesabında ise 187K takipçisi var ve gönderileri ortalama 50K like alıyor.
EXATLON CHALLENGE NEDİR?
Yapımcılığı Acun Medya tarafından üstlenilen ve günümüze kadar dünya genelinde 58 milyon izleyiciye ulaşarak spor ve realityi bir arada sunan programda, Türkiye'nin en popüler YouTuber'ları bulunacak ve mücadele edecek. Orkun Işıtmak'ın sunuculuğunu üstleneceği, Oğuzhan Uğur'un Exatlon Face-Off bölümleriyle yer aldığı yarışma online dizi - film platformunda ekrana gelecek. Exatlon Challenge Türkiye, 3 Temmuz 2020'da yayınlanacak.
Yüksek fizik performans ve konsantrasyon gerektiren Exatlon yarışmasında yarışmacılar iki takıma ayrılacak. Takımlar haftalarca özel kamplarda yaşayarak hem gruplarının galibiyeti hem de bireysel şampiyonluk için parkurlarda yarışacaklar.
EXATLON SİYAH TAKIM YARIŞMACILARI
Dilan Ay
Yağmur Karabal
Öykü Berkan
Aleyna Şen
Ağır Sağlam-Furkan Yaman
Bugraak-Buğra
Uras Benlioğlu
Hayrettin
EXATLON BEYAZ TAKIM YARIŞMACILARI
Elanur Pat
Buse Plan
Mia Fitz - Gözde
Dilara Aydın
Barış Erdoğan
Doğan Kabak
Furkan Yaman
Mendebur Lemur-Hakan