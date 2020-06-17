Yıldız Tilbe evlendi mi? Bombayı patlatan Yıldız Tilbe'nin kızını görenler şoke oldu

"DENGİNE GÖRE ERKEK YOK"

Tilbe'nin kısa süreli yarattığı bu heyecan ise takipçilerini merak ettirdi. Ancak gerçeği öğrenen sosyal medya kullanıcılar sanatçı için "Sana da bu yakışır dengine göre erkek yok" yorumunu yaptı.