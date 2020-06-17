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Yıldız Tilbe evlendi mi? Bombayı patlatan Yıldız Tilbe'nin kızını görenler şoke oldu

Hem şarkılarıyla hem de yaşadıklarıyla her döneme damga vuran isimlerden biri Yıldız Tilbe. Şimdilerde sosyal medyayı aktif kullanmasıyla birlikte daha fazla popüler olan Yıldız Tilbe, 'Evlendim!" açıklaması ile sosyal medya gündemine oturdu. Olayın aslı ortaya çkınca Yıldız Tilbe hayranları ünlü şarkıcının özel hayatını mercek altına aldı. "Evlendim" paylaşımının ardından Yıldız Tilbe'nin kızı Sezen'i görenler şaşırdı.

17.06.2020 13:25 - Son Güncelleme: 17.06.2020 13:37
Yıldız Tilbe evlendi mi? Bombayı patlatan Yıldız Tilbe'nin kızını görenler şoke oldu

Corona virüs salgınından dolayı vaktini evinde geçirmeye devam eden başarılı şarkıcı Yıldız Tilbe, dün akşam Twitter hesabından evlendiğini söyleyerek herkesi şaşkına çevirdi. Ancak kısa sürede yeni paylaşımlar yapan Tilbe'nin o paylaşımını bir kedi sahiplendiği için yaptığı anlaşıldı.

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Yıldız Tilbe evlendi mi? Bombayı patlatan Yıldız Tilbe'nin kızını görenler şoke oldu

"BEYİM BÜTÜN VAKTİMİ ALIYOR, UYUTMUYOR"
Twitter hesabını aktif olarak kullanan usta sanatçı, peş peşe paylaşımlar yaparak "Evlendim, beyim bütün vaktimi alıyor. Yemek beğenmiyor, her yerde yatmıyor."

Yıldız Tilbe evlendi mi? Bombayı patlatan Yıldız Tilbe'nin kızını görenler şoke oldu

"Neredeyse uyutmuyor beni" dedi. Tilbe, bu paylaşımıyla gündem olunca kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.

Yıldız Tilbe evlendi mi? Bombayı patlatan Yıldız Tilbe'nin kızını görenler şoke oldu

Ancak peş peşe yaptığı paylaşımlara devam eden Tilbe, sahiplendiği yavru kedinin fotoğrafını "Son sevgilim, uyuyor" notuyla paylaştı.

Yıldız Tilbe evlendi mi? Bombayı patlatan Yıldız Tilbe'nin kızını görenler şoke oldu

"DENGİNE GÖRE ERKEK YOK"

Tilbe'nin kısa süreli yarattığı bu heyecan ise takipçilerini merak ettirdi. Ancak gerçeği öğrenen sosyal medya kullanıcılar sanatçı için "Sana da bu yakışır dengine göre erkek yok" yorumunu yaptı.
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