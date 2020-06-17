Yıldız Tilbe evlendi mi? Bombayı patlatan Yıldız Tilbe'nin kızını görenler şoke oldu
Hem şarkılarıyla hem de yaşadıklarıyla her döneme damga vuran isimlerden biri Yıldız Tilbe. Şimdilerde sosyal medyayı aktif kullanmasıyla birlikte daha fazla popüler olan Yıldız Tilbe, 'Evlendim!" açıklaması ile sosyal medya gündemine oturdu. Olayın aslı ortaya çkınca Yıldız Tilbe hayranları ünlü şarkıcının özel hayatını mercek altına aldı. "Evlendim" paylaşımının ardından Yıldız Tilbe'nin kızı Sezen'i görenler şaşırdı.
17.06.2020 13:25
- Son Güncelleme: 17.06.2020 13:37
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