Tarihsel metinlerde Osman Gazi'nin fetihlerini gerçekleştirmeye başladığı sırada yanında Turgut Alp'in de bulunması üzerine Kuruluş Osman dizisinde yer alacağı ihtimalini kuvvetlendirdi. Diğer taraftan ilerleyen zamanlarda Ertuğrul bey karakterinin Kuruluş Osman dizisine geri döneceği belli olurken, yeni sezonda yaşlılığını oynayacak ismin de Ediz Hun olarak açıkladı. Yayınladığı dönem reyting listelerinde fırtına estiren ve final yapan efsane dizi Diriliş Ertuğrul'un devam dizisi olarak ATV'de seyirciyle buluşan ve başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman'a beklenen transfer gerçekleşti. "Kuruluş Osman'ın kadrosuna Yeşilçam'ın usta aktörü Ediz Hun da dahil oldu. Oyuncu dizide sık sık adı geçen ancak hiç yüzü gösterilmeyen Ertuğrul Gazi'nin yaşlılığını oynayacak. Ertuğrul Gazi'nin yaşlılığını ise Yeşilçam'ın usta isminin canlandıracağı iddia edildi. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
HİÇ YÜZÜ GÖSTERİLMEMİŞTİ
Usta oyuncu dizide sık sık adı geçen ancak hiç yüzü gösterilmeyen Ertuğrul Gazi'nin yaşlılığını oynayacak. Dizinin ilerleyen bölümlerinde Burak Özçivit'in hayat verdiği Osman Gazi, Ediz Hun'un canlandırdığı babası Ertuğrul Gazi'yi Konya'da ziyarete gidecek ve ondan nasihatler alacak..
KURULUŞ OSMAN'DA ERTUĞRUL GAZİ'Yİ KİMİN OYNACAĞI BELLİ OLDU!
Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonda oyuncu kadrosuna Yeşilçam sinemasında uzun yıllar boyunca aktörlük yapan Ediz Hun katıldı. Seneler sonra ilk defa bir projede kamera karşısına geçecek olan Ediz Hun dizide sıklıkla isminden söz edilen fakat hiç yüzü gösterilmeyen Ertuğrul Gazi'nin yaşlılığı rolünü üstlenecek. Dizinin ilerleyen bölümlerinde Burak Özçivit'in oynadığı Osman Gazi karakteri, Ediz Hun'un rol alacağı babası Ertuğrul Gazi'yi Konya'da ziyaret edip kendisinden nasihatler alacak.
EDİZ HUN KİMDİR?
1940 yılında dünyaya gelen usta oyuncu, yeşilçam'ın emektarlarından Ediz Hun İstanbul doğumludur. Cihangir'de Neşvet ve Adnan çiftinin evladı olarak Alman Hastanesi'nde dünyaya gelmiştir. Ediz Hun baba tarafından aslen Çerkes, anne tarafından ise aslen Rumeli (Macaristan) göçmeni'dir. İlk oyunculuk deneyimini Genç Kızlar isimli sinema filmi ile gerçekleştiren Ediz Hun daha öncesinde Ses Dergisi'nin açmış olduğu yarışmaya katılmış ve fiziği, karizması, yakışıklılığı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. 1970'li yıllarda erotik filmlerin büyük rağbet görmesi ve piyasayı ele geçirmesiyle sinema sektöründen uzaklaşarak bu projelerde yer almamıştır. Toplam 12 yılda 130 filmde yer alan usta oyuncu Ediz Hun ilk evliliğini 1973 yılında Hostes Berna Hanım ile gerçekleştirmiştir. Bu evliliğinden 1974 doğumlu Bengü isminde bir kızı, 1981 doğumlu Burak ismindede bir oğlu vardır.
ENGİN ALTAN DÜZYATAN KURULUŞ OSMAN'A KATILACAK MI?
Engin Altan Düzyatan'ın "Diriliş Ertuğrul" adlı dizide hayat verdiği Ertuğrul Gazi'nin yaşlılığını kimin oynayacağı belli olmasının ardından yeni sezonda kadroda yer almayacağı belli oldu. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Engin Altan Düzyatan "Gerçekten beni zorlar mı, kendimi nasıl zorlayabilirim. Tek baktığım bu şu aralar. Çünkü öbür türlü zaten yapabildiğin şeyleri tekrar tekrar yapmanın bir manası yok. O yüzden de ben kariyerimin başından itibaren farklı farklı rolleri izlemeye özen gösterdim."
Engin Altan Düzyatan'ın artık bir projeyi kabul etmesi için şartları:
1-Rol kendisini zorlamalı.
2-Daha önce canlandırdığı bir rol olmamalı.
3-Toplumda etki bırakmalı.
4-Canlandıracağı karakter kendisini tatmin edebilmeli.
5-Senaryo çok etkili olmalı
ERTUĞRUL BEY KİMDİR?
Ertuğrul Gazi veya Ertuğrul Bey (1198 – Eylül 1281,Söğüt) Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Bey'in babasıdır.
Babasının Süleyman Şah olduğu ve 1227 yılında Moğol istilasında atıyla girdiği Fırat Nehri'nde boğulunca, Oğuz Türkleri'nin Kayı boyu'nun başına oğlu Ertuğrul'un geçtiği söylenir. Bununla birlikte Bizanslı tarihçi Halkondil'in kayıtlarında babasının Gündüz Alp olduğu yazılıdır.
Enveri'nin Düsturnamesi ve Tavki'i Mehmet Paşa'nın Tarihi gibi önemli Osmanlı kaynakları da bunu ifade eder. Ayrıca arkeologlar tarafından yakın dönemde bulunan "Osman bin Ertuğrul bin Gündüz Alp" yazısının darp edildiği bir sikke de bu görüşü teyit etmektedir.
Müneccimbaşı Derviş Ahmet'in yazdığı Câmiü'd-Devle adlı kitapta şu ifadeler bulunmaktadır: Kayı Boyu, Ankara civarında bulunan Karacadağ'a geldikleri sırada reisleri Kayı Alp idi. Daha sonra Çağbalık'a geldiler. Burada Kayı Alp öldü. Yerine Sarkuk Alp geçti. Bu da Kırşehir civarında Karahöyük'de öldü. Bunun yerine Gök Alp geçti. Bu da Şaraphane mevkiinde öldü. Bunun yerine Gündüz Alp geçerek Kayıları uç taraflarına yerleştirdi. Bu da Söğüt civarında öldü. Yerine oğlu Ertuğrul kabilesinin reisi oldu... Ancak Ertuğrul Gazi'nin babasının Gündüz Alp olduğu hala kesin olmadığından bugün kabul edilene göre Ertuğrul Gazi'nin babası Süleyman Şah'dır.
Osmanlı Devleti, Anadolu Selçuklu Devleti'nin devamı sayıldığından, Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu Kutalmışoğlu Süleyman Şah'a saygı ifadesi olarak bazı tarih kayıtlarında Osmanlıların Atası Süleyman Şah'tır yazılmıştır.
Ertuğrul Gazi'nin eşi Hayme Hatun'dur. Boy içerisinde Hayme Ana deniliyordu. İç Anadolu'daki Haymana Yöresinin adı ondan gelmektedir. Ertuğrul Gazi'nin üç oğlu vardı: Saru Batu Savcı Bey, Gündüz Alp ve Osman Bey. Üçüncü oğluna öncelikle Otman adını vermiştir. Daha sonra İslam Dünyası'yla ilişkileri geliştirmek için Otman, Osman Bey olarak anılmaya başlamıştır.
Anadolu Selçuklu sultanı III. Alaeddin Keykubad, yerleşmesi için kendisine Ankara yakınlarındaki Karacadağ yöresini vermiştir. Sonradan, daha batıdaki Söğüt ve çevresi de Ertuğrul Gazi ve aşiretine verilmiştir.
KURULUŞ OSMAN'A TURGUT ALP DÖNECEK Mİ?
Tüm bunların yanı sıra izleyici kitlesinin aklında soru işareti bırakan bir diğer husus ise, yükselişini her geçen gün katlanarak artıran Kuruluş Osman yapımına Turgut Alp karakterinin dahil edilip edilmeyeceğiydi. Yapımcısı tarafından, Osman bey'in toprakları fethedip kendi nüfuzuna geçireceği sırada yanında en büyük destekçilerinden biri olan Turgut Alp'in Kuruluş Osman ekibine girip girmeyeceği noktasında şu an için henüz resmi bir açıklama yapılmadı.