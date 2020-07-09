ENGİN ALTAN DÜZYATAN KURULUŞ OSMAN'A KATILACAK MI?

Engin Altan Düzyatan'ın "Diriliş Ertuğrul" adlı dizide hayat verdiği Ertuğrul Gazi'nin yaşlılığını kimin oynayacağı belli olmasının ardından yeni sezonda kadroda yer almayacağı belli oldu. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Engin Altan Düzyatan "Gerçekten beni zorlar mı, kendimi nasıl zorlayabilirim. Tek baktığım bu şu aralar. Çünkü öbür türlü zaten yapabildiğin şeyleri tekrar tekrar yapmanın bir manası yok. O yüzden de ben kariyerimin başından itibaren farklı farklı rolleri izlemeye özen gösterdim."

Engin Altan Düzyatan'ın artık bir projeyi kabul etmesi için şartları:

1-Rol kendisini zorlamalı.

2-Daha önce canlandırdığı bir rol olmamalı.

3-Toplumda etki bırakmalı.

4-Canlandıracağı karakter kendisini tatmin edebilmeli.

5-Senaryo çok etkili olmalı