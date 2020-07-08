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Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit'in eşi ve oğluyla havuz keyfi! Fahriye Evcen mayolu haliyle...

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, karantina sonrası eşi ile geçtiğimiz günlerde ilk kez görüntülenmiş, Fahriye Evcen ise doğum sonrası verdiği kilolarla dikkat çekmişti. 2017 yılında dünyaevine giren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, 13 Nisan 2019'da bebekleri Karan'ı kucağına aldı. Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan'la Bodrum tatiline çıktı. Çift geçtiğimiz yıl Bodrum, Gümüşlük'te satın aldıkları 6 milyon TL değerindeki evlerinde Fahriye Evcen'in annesi ve kız kardeşini de ağırladı. Oğlu Karan ile saatlerce havuzda oyun oynayan ikiliden Fahriye Evcen, mayolu görüntü vermemek için kameraların görüntü almadığı yerden havuza girdi. Ardından pareolu önlem alan Fahriye Evcen son haliyle kilo verdiğini gözler önüne serdi.

08.07.2020 09:46 - Son Güncelleme: 08.07.2020 09:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





