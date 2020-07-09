Karantina döneminde sosyal medya hesaplarını sık sık kullanmaya başlayan Serdar Ortaç, makyaj filtresi kullanarak şarkı söylediği anları paylaştı.

Aşk hayatında aradığı mutluluğu bulamayan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, Instagram paylaşımıyla hayranlarını kahkahaya boğdu.

SERDAR'DAN KAHKAHA TUFANI!

Eğlenceli anlarıyla takipçilerini güldürmeyi başaran Serdar Ortaç, bu kez de makyaj filtresi kullanarak herkesi şaşkına çevirdi. Filtreyle göz rengini değiştiren Ortaç, şarkı söyleyerek bir de video çekti.