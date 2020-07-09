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    • 09.07.2020 12:16
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    makyaj filtresi yaparak şarkı söylerse... Sosyal medyada kahkaha tufanı!

    , Instagram'da takipçilerini kahkahaya boğdu. Peş peşe yaptığı canlı yayınlarla adından söz ettiren şarkıcı, son olarak makyaj filtresi kullanarak video çekti. 55 yaşındaki Serdar Ortaç'ın makyaj filtresi kullanarak şarkı söylediği anlar kısa sürede magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte Serdar Ortaç’ın makyaj filtreli videosu...

    Serdar'ın makyaj filtreli videosu kahkahaya boğdu!

    Karantina döneminde sosyal medya hesaplarını sık sık kullanmaya başlayan Serdar Ortaç, makyaj filtresi kullanarak şarkı söylediği anları paylaştı.
    Aşk hayatında aradığı mutluluğu bulamayan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, Instagram paylaşımıyla hayranlarını kahkahaya boğdu.

    SERDAR'DAN KAHKAHA TUFANI!

    Eğlenceli anlarıyla takipçilerini güldürmeyi başaran Serdar Ortaç, bu kez de makyaj filtresi kullanarak herkesi şaşkına çevirdi. Filtreyle göz rengini değiştiren Ortaç, şarkı söyleyerek bir de video çekti.

    Ünlü isim bu anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.
    Haberler Magazin Serdar Ortaç makyaj filtresi yaparak şarkı söylerse... Sosyal medyada kahkaha tufanı!
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