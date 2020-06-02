Serdar Ortaç tükenmişlik sendromuna mı yakalandı? Son kararı şoke etti! "Bir kadına verecek huzurum kalmadı"
Serdar Ortaç, karantina sürecinde şüphesiz magazin ve sosyal medyada en çok adı geçen ünlü isim oldu. Katıldığı Instagram canlı yayınlarında yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Serdar Ortaç, artık bir ilişki kurmak istemediğini ve yalnız ölmek istediğini açıkladı. Açıklamasına 'son kararım' diye başlayan Serdar Ortaç tükenmişlik sendromuna mı yakalandı? İşte Serdar Ortaç'ın açıklamaları...
Ortaç, "Sosyal medyada yemek yerken fotoğraf paylaşmak, okyanusta sörf yaparken veya havuzda yüzerken fotoğraf paylaşmak oldukça yanlış. Olmayanın gözüne sokunca hasetlik, kıskançlık ve nazar oluyor. 25 yıl boyunca rüzgar gibi yaşadım, göze, nazara geldim" dedi. Hiçbir hedefi olmadığını belirten Ortaç, "Tek hedefim huzurlu ve sağlıklı olarak hayatımı bitirmek. Yaş ilerledikçe 'keşke' dediğim en büyük şey vakıf kurmak. Keşke Serdar Ortaç Vakfı'm olsaydı. Ölene kadar adı benimle yaşar, güzel işler yapardım" şeklinde konuştu.