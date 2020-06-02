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Serdar Ortaç tükenmişlik sendromuna mı yakalandı? Son kararı şoke etti! "Bir kadına verecek huzurum kalmadı"

Serdar Ortaç, karantina sürecinde şüphesiz magazin ve sosyal medyada en çok adı geçen ünlü isim oldu. Katıldığı Instagram canlı yayınlarında yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Serdar Ortaç, artık bir ilişki kurmak istemediğini ve yalnız ölmek istediğini açıkladı. Açıklamasına 'son kararım' diye başlayan Serdar Ortaç tükenmişlik sendromuna mı yakalandı? İşte Serdar Ortaç'ın açıklamaları...

02.06.2020 14:49 - Son Güncelleme: 02.06.2020 15:15
Serdar Ortaç tükenmişlik sendromuna mı yakalandı? Son kararı şoke etti! Bir kadına verecek huzurum kalmadı

2014 yılında evlendiği İrlandalı model Chloe Loughnan'dan 2019'da tek celsede boşanan, sürpriz bir aşka yelken açtığı meslektaşı Seçil Gür'den yine sürpriz şekilde ayrılan şarkıcı Serdar Ortaç, "Artık bir kadına verecek huzurum kalmadı" açıklamasıyla şaşırttı.

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Serdar Ortaç tükenmişlik sendromuna mı yakalandı? Son kararı şoke etti! Bir kadına verecek huzurum kalmadı

Ünlü şarkıcının, önceki gün katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamaların ardından akıllara, 'Serdar Ortaç tükenmişlik sendromuna mı yakalandı?' sorusu geldi.

Serdar Ortaç tükenmişlik sendromuna mı yakalandı? Son kararı şoke etti! Bir kadına verecek huzurum kalmadı

Ortaç, "Sosyal medyada yemek yerken fotoğraf paylaşmak, okyanusta sörf yaparken veya havuzda yüzerken fotoğraf paylaşmak oldukça yanlış. Olmayanın gözüne sokunca hasetlik, kıskançlık ve nazar oluyor. 25 yıl boyunca rüzgar gibi yaşadım, göze, nazara geldim" dedi. Hiçbir hedefi olmadığını belirten Ortaç, "Tek hedefim huzurlu ve sağlıklı olarak hayatımı bitirmek. Yaş ilerledikçe 'keşke' dediğim en büyük şey vakıf kurmak. Keşke Serdar Ortaç Vakfı'm olsaydı. Ölene kadar adı benimle yaşar, güzel işler yapardım" şeklinde konuştu.

Serdar Ortaç tükenmişlik sendromuna mı yakalandı? Son kararı şoke etti! Bir kadına verecek huzurum kalmadı

"BİR DAHA GELMEZLER"
Serdar Ortaç, "Ülkemizin birçok şehrinde muazzam yetenekler var. Mecalim olsa yeni yetenek bulmak isterdim ama maalesef öyle bir enerjim yok. Bazı insanlardan bir tane çıkar. Müslüm Gürses'ten, İbrahim Tatlıses'ten bir daha gelmez bu dünyaya" ifadelerini kullandı.

Serdar Ortaç tükenmişlik sendromuna mı yakalandı? Son kararı şoke etti! Bir kadına verecek huzurum kalmadı

SEÇİL GÜR AÇIKLAMASI
Eski sevgilisi Seçil Gür ile ilgili de konuşan 50 yaşındaki şarkıcı, "İki ay ilişki yaşadık. O kadar iyi bir kız ki anlatamam, ama ilişkimiz yürümedi. İnanılmaz yetenekli bir kız. Profesyonel olarak hep yanındayım" dedi.

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