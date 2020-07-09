BANU ILICALI KİMDİR?



Acun Ilıcalı'nın Seda Başbuğ ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Banu Ilıcalı, 29 Ocak 1990 tarihinde doğdu. Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olan Banu Ilıcalı, 2016 yılında Efe Ceyhun ile evlendi.



Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı dede oldu. Sosyal medya hesabından son olarak kızı Banu Ilıcalı ile fotoğraf paylaşan Acun Ilıcalı'nın torun sahibi olduğu öğrenildi. Acun Ilıcalı'nın büyük kızı Banu Ilıcalı, ilk bebeğini dünyaya getirdi. Üç yıl önce Efe Ceyhun ile nikah masasına oturan Banu Ilıcalı, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden isimlerden. Hamilelik döneminde de kameralara çok fazla görüntü vermeyen Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı bebeğini kucağına aldı. Ilıcalı ailesinin en küçük üyesi olan Banu Ilıcalı'nın bebeğinin cinsiyetinin kız olduğu öğrenildi.



