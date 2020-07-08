Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesi başarılı bir şekilde devam ederken sosyal medyada gündem olarak CHP'li belediyelerden iş almaya çalışan uyanık sanatçılar da milli seferberliğe karşı algı operasyonlarına devam ediyor. Son olarak Yeşim Salkım sosyal medyadan yayınladığı videoyla herkesin maske üretim işine girdiğini iddia ederek skandal ifadeler kullandı.
Yeşim Salkım "İşi bu olmayan tanıdığım bütün insanlar maske üretiyor. Rant peşindesiniz. Bizi salak yerine koyduğunuz yeter. Kral çıplak artık" dedi. Salkım'ın bu sözlerin ardından kullandığı skandal sözler ise büyük tepki çekti.
MEHMETÇİĞE KLAVYE DELİKANLISI DEMİŞTİ
Barış Pınarı Harekatı döneminde ''Savaşa hayır'' sözleriyle tepki çeken Salkım, kendisiyle bu konuda tartışan bir kişiye ''klavye delikanlısı'' demiş, o kişinin ise operasyon bölgesinden yeni dönen bir Mehmetçik olduğu ortaya çıkmıştı.
İşte Salkım'a sosyal medya üzerinden gelen o tepkiler;