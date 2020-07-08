



Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesi başarılı bir şekilde devam ederken sosyal medyada gündem olarak CHP'li belediyelerden iş almaya çalışan uyanık sanatçılar da milli seferberliğe karşı algı operasyonlarına devam ediyor. Son olarak Yeşim Salkım sosyal medyadan yayınladığı videoyla herkesin maske üretim işine girdiğini iddia ederek skandal ifadeler kullandı.