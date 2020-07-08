TV8 televizyon kanalının sahibi Acun Ilıcalı gündemde düşmeyen isimler arasında yer alıyor. Zaman zaman hayatı hakkındaki bilgileri sorgulanan Acun Ilıcalı kızı Yasemin Ilıcalı ile fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak doğum gününü kutladı. Bu paylaşımın ardından kızının hangi eşinden olduğu merak edilmeye başlandı. Acun Ilıcalı'nın evlilikleri ve çocuklarına dair bilgileri sizler için derledik.
ZEYNEP YILMAZ KİMDİR?
Yasemin Ilıcalı ve Leyla Ilıcalı'nın annesi Zeynep Yılmaz, 1976 yılında dünyaya geldi. 17 yaşındayken Acun Ilıcalı ile tanıştı, 10 yıllık beraberliğin ardından 2003'te nikah masasına oturdu. Bu esnada 1999 – 2000 yıllarında Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirdi. İlk olarak Cine5'te iç film satın alımı görevinde üç sene kadar çalıştı. Daha sonra 'çocukluk hayalim' dediği mimarlık mesleğini yapmaya başladı ve kendi mimarlık şirketini kurdu. Bu süreçte Acun Ilıcalı'dan iki kızı olan Zeynep Yılmaz, çocuklarına Leyla ve Yasemin ismini verdi. Leyla Ilıcalı 2004, Yasemin Ilıcalı ise 2007 yılında dünyaya geldi. 2016 yılında Acun Ilıcalı ile anlaşmalı bir şekilde ayrıldı. Zeynep Yılmaz, verdiği bir röportajda 'Kendinizden ve eğitim geçmişinizden kısaca bahseder misiniz?' sorusuna şu yanıtı vermişti:
Çocukluğumdan beri mimarlık okumak istedim. Rahmetli dedem ve babam avukattı, ama aklım hep mimarlıktaydı. Sabahlara kadar dayımın çizdiği projeleri ve maketleri seyrederdim. Rahmetli babamın vasiyeti, "Ne olursan ol önce anne ol" idi. Sanırım en büyük meslek anneliği yerine getirdim. Şimdi ise hayallerimdeki işi yapıyorum. 8 sene Fransız okullarında okuduktan sonra Marmara Üniversitesi İşletme bölümünü bitirdim.
SEDA BAŞBUĞ KİMDİR?
Acun'un dede yapan Banu Ilıcalı'nın annesi Seda Başbuğ, Acun Ilıcalı'nın ilk eşi ve en büyük kız Banu Ilıcalı'nın annesidir. Acun Ilıcalı ve Seda Başbuğ 1988 yılında dünya evinde girdiler. Evlilikleri 5 yıl süren çift 1993 yılında boşanma kararı verdiler. Acun Ilıcalı 2003 yılında Çırağan'da yapılan görkemli düğünle hayatını Zeynep Yılmaz ile birleştirme kararı aldı. Seda Başbuğ ise 22 Haziran 2019 tarihinde ise Orhun Yazıcı ile evlendi. Acun Ilıcalı ve Seda Başbuğ kızları Banu Ilıcalı'nın kızının doğumu ve düğününde bir araya geldi. Uzun yıllar boyunca Seda Başbuğ, kızıyla birlikte Acun Ilıcalı'nın kanalı TV 8'de çalıştı. Kanaldan ayrılma kararı aldıktan sonra ise Seda Başbuğ, kendisinin kurduğu anaokulunu işletmeye başladı.
ŞEYMA SUBAŞI KİMDİR?
Şeyma Subaşı, Samsun'da 2 Temmuz 1990 tarihinde dünyaya geldi. 1.74 cm uzunluğunda olan ve 50 kilogram ağırlığında olan Subaşı, 2008 yılında Miss Turkey yarışması ile şöhret basamaklarını tırmanmaya başladı. 16 yaşında katıldığı bu yarışma, Subaşı'nın hayatında önemli bir yer edindi. Ünlü tasarımcılar, moda defilelerinde kendisine yer verdi ve bunun neticesinde üniversite eğitimini de kariyerine uygun bir şekilde seçti. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Moda Tasarım Programı'ndan mezun olan Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın sunduğu 'Var mısın Yok Musun ' adlı yarışma programına katılarak 69 bin TL kazandı.
'Var Mısın Yok Musun' adlı yarışma programından sonra Acun Ilıcalı ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, 'Yok Böyle Dans' adındaki yarışmada kostüm tasarımcısı olarak görev aldı. Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı çiftinin 2013 yılında 'Melisa' adında kızları dünyaya geldi.
2017 yılında ise Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı evlendi. Çift 2018 yılında anlaşmalı olarak boşandı.