Savaşa hayır diye paylaşım yapan Yeşim Salkım'a astsubaydan ibretlik cevap!

Türkiye'nin sınırlarını korumak için Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı harekatı ile ilgili sosyal medya hesabından "Bıkmadınız, usanmadınız yıkmaktan, sonuna kadar savaşa hayır diyeceğim." şeklinde bir yorum paylaşan Yeşim Salkım takipçilerinden tepki gördü.

Salkım'ın bu paylaşımına cevap veren astsubay, "Savaşa hayır diyorsun da gidip gördün mü orada neler oluyor? Yüzlerce insana zulmedip, çoluk çocuk demeden katleden teröristlerle dolu. Burada bol keseden atmak kolay tabii." ifadelerini yazdı.

"SEN EVİNDE RAHAT UYURKEN BEN ORADAN YENİ GELDİM"

Bunun üzerine sinirlenen Yeşim Salkım, "Sen gittin herhalde ben teröristlere değil, savaşa hayır dedim." yanıtını verdi. Astsubay cevap gecikmedi. "Evet gittim, oradaki insanların halini gördüm. Sen evinde rahat uyurken, ben oradan yeni geldim." dedi.

Yeşim Salkım, bu sözlere de fazlasıyla içerleyerek, "Hadi lan oradan klavye delikanlısı." yazdı.

YEŞİM SALKIM İLE TARTIŞAN KİŞİ ASTSUBAY ÇIKTI

Tüm bu sözlü sataşmanın sonrasında Yeşim Salkım'a cevap veren kişinin, sınırda görevli bir astsubay olduğu ortaya çıktı. Astsubayın sınır bölgesinde çocuklarla yer aldığı fotoğraf ise başka Twitter kullanıcıları tarafından, Yeşim Salkım'a gönderildi.

ASTSUBAY OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE...

Yeşim Salkım tartıştığı kişinin astsubay olduğunu öğrenince "Ben size demedim anneme küfür eden kişiye yazdım ben sizin asker olduğunuzu bilmiyorum ayrıca bilmek zorunda değilim ben asker torunuyum dedemde askerdi benim üstelik hiç bir asker kardeşimize laf etmem ettirmem siz sayfamdaki küfürleri bir okuyun önce" dedi. Astsubay "Size karşı bir hakaretim olmadı kendime de yakıştırmam. Fakat bilmeden ve karşıdakini dinlemeden size yakışmayan bir kelimeyi (lan) söylemeniz, ki bunu yazdınız ortada her şey kendinize yakıştırıyorsanız ben bir şey demiyorum!!" diyerek tartışmayı noktaladı.

Yeşim Salkım şimdilik sessizliğini koruyor.