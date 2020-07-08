Magazin dünyasının en olaylı boşanmalarından biri olan Johnny Depp ile Amber Heard'ün iftira davası Londra'da başladı. Eski çiftin avukatları Depp ile Heard'ün aynı anda mahkeme binasına ulaşmaması için gerekli önlemleri aldı. Yüksek Mahkeme binasına ilk ulaşan Amber Heard oldu.
Siyah bir elbise giyen Heard, koronavirüsten korunmak adına maske yerine kırmızı-beyaz puantiyeli bir bandana kullandı. Heard'ün yanında kız kardeşi Whitney (solda) ile avukatı Jennifer Robinson da vardı. Üç kadın, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarının önünden el ele tutuşarak geçti.
Eski eşi Heard'e şiddet uyguladığı iddia edilen Johnny Depp de daha sonra avukatıyla birlikte binaya ulaştı. Johnny Depp, mahkemeye sunduğu ses kayıtları ve görüntüler ile şiddet gördüğünü ve çıkan haberler yüzünden bazı filmlerdeki rollerini kaybettiğini kanıtlamaya çalışacak.
Reuters'ın haberine göre; Depp'in avukatları, evlilikleri boyunca Heard'ün kendisini Elon Musk, James Frango ile kendi evlerinde aldattığını iddia eden belgeler sundu.
Ünlü aktör, ifadesinde zor bir ailede büyüdüğünü ve 14 yaşından beri uyuşturucu kullandığını itiraf etti.Evliliğini kurtarmak için çabaladığını söyleyen Depp'in "Heard yatağımıza pisleyince boşanmaya karar verdim" şeklinde konuştuğu öğrenildi.