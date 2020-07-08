Magazin dünyasının en olaylı boşanmalarından biri olan Johnny Depp ile Amber Heard'ün iftira davası Londra'da başladı. Eski çiftin avukatları Depp ile Heard'ün aynı anda mahkeme binasına ulaşmaması için gerekli önlemleri aldı. Yüksek Mahkeme binasına ilk ulaşan Amber Heard oldu.

Siyah bir elbise giyen Heard, koronavirüsten korunmak adına maske yerine kırmızı-beyaz puantiyeli bir bandana kullandı. Heard'ün yanında kız kardeşi Whitney (solda) ile avukatı Jennifer Robinson da vardı. Üç kadın, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarının önünden el ele tutuşarak geçti.