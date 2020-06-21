Elon Musk skandal görüntülerin ardından gelen aşk üçgeni iddialarına yanıt! verdi! "Eşinle asla..."

Heard ve Musk'ın sarıldığı anların fotoğrafının ne zaman çekildiği tam olarak bilinmezken, Musk'ın buluşmaya başlayana kadar Heard ile Depp'in zaten ayrılmış olduğu konusunda ısrarcı olduğu ve ikilinin arasını kendisinin açmadığını ileri sürdüğü belirtildi. Öte yandan ABD'li oyuncu Depp ise 2015'te Heard ile olan evliliklerinin birinci ayında Heard ile Musk'ı ilişki yaşamakla suçluyordu.