Elon Musk skandal görüntülerin ardından gelen aşk üçgeni iddialarına yanıt! verdi! "Eşinle asla..."
Tesla ve Space X'in kurucusu milyarder Elon Musk, Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard'e karşı açtığı davadaki 'üçlü ilişki' iddialarına yanıt verdi. Heard ve model Cara Delevingne ile üçlü bir ilişki içinde olduğu iddiasına yanıt veren Musk, Depp'e "Eşinle asla bir üçlü ilişki içinde bulunmadım" dedi. Dünyaca ünlü aktör Johnny Depp'in eski eşi oyuncu Amber Heard ile yaşadığı çatı katı evinde, Heard ile Elon Musk'ın kaçamağını belgeleyen anlar, asansör kamerasına yansımıştı...
Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk ile ABD'li oyuncu Amber Heard'ın yaşadığı kaçamak anları İngiliz medyasından Daily Mail flaş haber duyurusuyla servis etti. Habere göre, Amber Heard bir zamanlar Amerikalı oyuncu Johnny Depp'le yaşadığı ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Los Angeles şehrindeki çatı katı evinde asansörde milyarder girişimci Elon Musk'a sarılırken görüntülendi.
Heard ve Musk'ın sarıldığı anların fotoğrafının ne zaman çekildiği tam olarak bilinmezken, Musk'ın buluşmaya başlayana kadar Heard ile Depp'in zaten ayrılmış olduğu konusunda ısrarcı olduğu ve ikilinin arasını kendisinin açmadığını ileri sürdüğü belirtildi. Öte yandan ABD'li oyuncu Depp ise 2015'te Heard ile olan evliliklerinin birinci ayında Heard ile Musk'ı ilişki yaşamakla suçluyordu.