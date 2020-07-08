SURVİVOR 2020 BÜYÜK ÖDÜL NEDİR?



Acun Ilıcalı Survivor 2020 finalinin tarihini açıkladı. Survivor Panorama programına konuk olan Ilıcalı, yaptığı açıklamada, Survivor 2020 finalinin 13-14 Temmuz'da yapılacağını açıkladı. Survivor 2020 final ödülü henüz belirlenmedi. Geçtiğimiz senenin final ödülü 500 bin TL olarak belirlenmişti. Bu yıl da final ödülünün 500 bin TL civarında olması bekleniyor.



SURVİVOR 2020 FİNALİ NEREDE YAPILACAK?



Temmuz ayında şampiyonun belli olacağı Survivor 2020'de finalin nerede yapılacağı belli oldu. Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Final İstanbul'da olacak ancak yeri henüz tam belli değil. Görüşmelerimiz devam ediyor, bir yer bakıyoruz. Eğer olursa Survivor finali çok enteresan bir yerde yapılacak" Finale sadece eski yarışmacılar ile 'Survivor 2020' yarışmacılarının aileleri katılacak. Ailelere 4 kişilik kontenjan versek herhalde yine 100 kişi olacak." dedi.