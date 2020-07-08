Aylardır canla başla mücadele eden yarışmacılar için finale az bir zaman kaldı. Herkes şampiyon olabilmek için çaba sarf etse de sadece bir kişi kazanacak. Peki bu yıl ödül olarak ne verilecek, final hangi tarihte ve nerede yapılacak? Survivor 2020 final programı belirlendi ve tarihler açıklandı. Survivor 2020 büyük ödül için heyecan dorukta şanslı hangi yarışmacı olacak merakla bekleniyor
SURVİVOR 2020 BÜYÜK ÖDÜL NEDİR?
Acun Ilıcalı Survivor 2020 finalinin tarihini açıkladı. Survivor Panorama programına konuk olan Ilıcalı, yaptığı açıklamada, Survivor 2020 finalinin 13-14 Temmuz'da yapılacağını açıkladı. Survivor 2020 final ödülü henüz belirlenmedi. Geçtiğimiz senenin final ödülü 500 bin TL olarak belirlenmişti. Bu yıl da final ödülünün 500 bin TL civarında olması bekleniyor.
SURVİVOR 2020 FİNALİ NEREDE YAPILACAK?
Temmuz ayında şampiyonun belli olacağı Survivor 2020'de finalin nerede yapılacağı belli oldu. Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Final İstanbul'da olacak ancak yeri henüz tam belli değil. Görüşmelerimiz devam ediyor, bir yer bakıyoruz. Eğer olursa Survivor finali çok enteresan bir yerde yapılacak" Finale sadece eski yarışmacılar ile 'Survivor 2020' yarışmacılarının aileleri katılacak. Ailelere 4 kişilik kontenjan versek herhalde yine 100 kişi olacak." dedi.
SURVIVOR 2020 GÜN GÜN SON HAFTA PROGRAMI
8 Temmuz Çarşamba: Dokunulmazlık oyunu
9 Temmuz Perşembe: Dokunulmazlık oyunu ve eleme. Bu eleme ile son dört yarışmacı kalacak.
10 Temmuz Cuma ve 11 Temmuz Cuma: Canlı yayında iki oyun oynanacak. Akşamında iki konsey canlı olarak yayınlanacak. Cumartesi akşamı yapılacak eleme ile üç kişi kalacak.
12 Temmuz Pazar: Son üç yarışmacı ile Yüzleşme Konseyi yapılacak. Canlı yayında yapılacak oylama ile finale kalan iki isim belli olacak.
13 Temmuz Pazartesi: İki finalist İstanbul'a gelecek.
13 Temmuz Pazartesi ve 14 Temmuz Salı: İki gün sürecek Büyük final yapılacak.
14 Temmuz Salı günü Survivor 2020 şampiyonu canlı yayında belli olacak.