Ankara Sanat Tiyatrosu'nun twitter hesabından ise "Değerli oyuncumuz Jale Aylanç'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz" mesajını yayınlandı.

JALE AYLANÇ KİMDİR?

Jale Aylanç 23 Mart 1948 tarihinde İstanbul'da doğdu. Sanat hayatına, 1964 yılında Halkevlerinde tiyatro ile başladı. Ertesi yıl Orhan Elçin Tiyatrosu'nda sahneye çıkmaya devam etti. Daha sonra Ankara Birlik Tiyatrosu Sahnesi'nde görev yaptı. Ankara Sanat Tiyatrosu'na geçmesinin ardından, bu kuruluşta 20 yıldan fazla süreyle birçok oyunda rol aldı.Tiyatroyla birlikte seslendirme çalışmalarına da başlayan Jale Aylanç , TRT'nin ilk dublaj ustalarından birisiydi.