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    • 07.07.2020 17:22
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    • 07.07.2020 17:22
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    , kaç yaşında? boyu olay oldu

    Acun Ilıcalı’nın yeni yarışması Exatlon Challenge Türkiye başladı ve şimdiden büyük ilgi gördü. Parkurların ilginçliği ve zorluluğunun yanı sıra yarışmacıları da oldukça dikkat çekiyor ve hayatına dair bilgiler sıkça araştırılıyor. En dikkat çeken yarışmacılardan biri olan Exatlon Challenge Türkiye , kaç yaşında? boyu olay oldu. İşte ile ilgili ayrıntılar…

    Barış Erdoğan kimdir, kaç yaşında?

    Exatlon Challenge Türkiye yarışması heyecanla takip edilirken performansıyla ön plana çıkan Barış Erdoğan hakkındaki bilgiler merak konusu oldu. Exatlon Challenge Barış hem performansı hem de gerçek hayatıyla merak edilen yarışmaclardan biri oluyor. Barış Erdoğan kimdir, kaç yaşında? Sorularının yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.

    BARIŞ ERDOĞAN KİMDİR?

    Barış Erdoğan, Youtube'da kendi adına olan video paylaşım kanalında aksiyon ve macera üzerine videolar hazırlayıp çekiyor. Paylaşımları beğeni ile takip edilerek fenomen haline gelen ünlü Youtuber Barış Erdoğan'ın Türkiye Parkur Şampiyonluğu ayrıca parkur şampiyonluğu haricinde birde Ninja Warrior'da bölüm birinciliği bulunmaktadır. Youtube'da 239 bin abonesi bulunuyor ve videoları 40.392.756 görüntülenme sayısına sahip olan Barış Erdoğan'ın Instagram'da 47 binin üzerinde takipçisi var. Ünlü Youtuber ve sporcu kişiliği ile tanınan Barış Erdoğan, Youtube kanalında özellikle performans, aksiyon videoları başta olmak üzere kanalında yayınladığı videolarda spor üzerine eğlence içeriklerine yer veriyor ve gönderileri ortalama 3 bin kişi tarafından beğeniliyor.

    EXATLON CHALLENGE NEDİR?

    Yapımcılığı Acun Medya tarafından üstlenilen ve günümüze kadar dünya genelinde 58 milyon izleyiciye ulaşarak spor ve realityi bir arada sunan programda, Türkiye'nin en popüler YouTuber'ları bulunacak ve mücadele edecek. Orkun Işıtmak'ın sunuculuğunu üstleneceği, Oğuzhan Uğur'un Exatlon Face-Off bölümleriyle yer aldığı yarışma online dizi - film platformunda ekrana gelecek. Exatlon Challenge Türkiye, 3 Temmuz 2020'da yayınlanacak.

    Yüksek fizik performans ve konsantrasyon gerektiren Exatlon yarışmasında yarışmacılar iki takıma ayrılacak. Takımlar haftalarca özel kamplarda yaşayarak hem gruplarının galibiyeti hem de bireysel şampiyonluk için parkurlarda yarışacaklar.
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