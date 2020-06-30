Komedi dünyasının efsanevi ismi hayatını kaybetti

1960'lı yıllarda The Dick Van Dyke Show'la üne kavuşan Reiner, dizinin oyunculuğunu, yönetmenliğini, yapımcılığını ve senaristliğini üstleniyordu. Beyaz perde de çok sayıda filmde rol alan Reiner, Ocean's serisindeki Saul Bloom karakteriyle hafızalara kazınmıştı.