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    • 30.06.2020 17:15
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    Komedi dünyasının efsanevi ismi hayatını kaybetti

    Hollywood dünyası bugün gelen acı bir haberle sarsıldı. Komedi filmleri ve dizilerinin unutulmaz ismi, ünlü oyuncu 98 yaşında hayata gözlerini yumdu. Beyaz perde de çok sayıda filmde rol alan Reiner’ın ’teki evinde ailesinin yanında yaşamını yitirdiği öğrenildi.

    Komedi dünyasının efsanevi ismi hayatını kaybetti

    Son dakika haberi Hollywood dünyasından geldi.Komedi filmleri ve dizilerinin unutulmaz ismi, ünlü oyuncu Carl Reiner 98 yaşında hayata gözlerini yumdu. Reiner'ın Beverly Hills'teki evinde ailesinin yanında yaşamını yitirdiği öğrenildi.

    1960'lı yıllarda The Dick Van Dyke Show'la üne kavuşan Reiner, dizinin oyunculuğunu, yönetmenliğini, yapımcılığını ve senaristliğini üstleniyordu. Beyaz perde de çok sayıda filmde rol alan Reiner, Ocean's serisindeki Saul Bloom karakteriyle hafızalara kazınmıştı.

    Reiner unutulmaz kariyerine 9 Emmy ödülü ve bir de Grammy sığdırmayı başarmıştı.
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