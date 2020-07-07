TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı ilk bebeğini kucağına alarak Acun Ilıcalı'ya dede olmanın mutluluğunu yaşattı. Kız bebeğin adının "Begüm" olduğu öğrenildi. Bu haber ile birlikte Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ hem de kızı Banu Ilıcalı hakkındaki bilgiler de merak konusu oldu. Seda Başbuğ ve Banu Ilıcalı'ya dair merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz.
SEDA BAŞBUĞ KİMDİR?
Seda Başbuğ, Acun Ilıcalı'nın ilk eşi ve en büyük kız Banu Ilıcalı'nın annesidir. Acun Ilıcalı ve Seda Başbuğ 1988 yılında dünya evinde girdiler. Evlilikleri 5 yıl süren çift 1993 yılında boşanma kararı verdiler. Acun Ilıcalı 2003 yılında Çırağan'da yapılan görkemli düğünle hayatını Zeynep Yılmaz ile birleştirme kararı aldı. Seda Başbuğ ise 22 Haziran 2019 tarihinde ise Orhun Yazıcı ile evlendi. Acun Ilıcalı ve Seda Başbuğ kızları Banu Ilıcalı'nın kızının doğumu ve düğününde bir araya geldi. Uzun yıllar boyunca Seda Başbuğ, kızıyla birlikte Acun Ilıcalı'nın kanalı TV 8'de çalıştı. Kanaldan ayrılma kararı aldıktan sonra ise Seda Başbuğ, kendisinin kurduğu anaokulunu işletmeye başladı..
BANU ILICALI KİMDİR?
Acun Ilıcalı'nın Seda Başbuğ ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Banu Ilıcalı, 29 Ocak 1990 tarihinde doğdu. Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olan Banu Ilıcalı, 2016 yılında Efe Ceyhun ile evlendi.
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı dede oldu. Sosyal medya hesabından son olarak kızı Banu Ilıcalı ile fotoğraf paylaşan Acun Ilıcalı'nın torun sahibi olduğu öğrenildi. Acun Ilıcalı'nın büyük kızı Banu Ilıcalı, ilk bebeğini dünyaya getirdi. Üç yıl önce Efe Ceyhun ile nikah masasına oturan Banu Ilıcalı, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden isimlerden. Hamilelik döneminde de kameralara çok fazla görüntü vermeyen Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı bebeğini kucağına aldı. Ilıcalı ailesinin en küçük üyesi olan Banu Ilıcalı'nın bebeğinin cinsiyetinin kız olduğu öğrenildi.