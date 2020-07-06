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    • 06.07.2020 10:19
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    ATV CANLI YAYIN İZLE! 7 yaşındaki İkranur'un ölüm nedeni ne? Müge Anlı'da son dakika gelişmeleri...

     Atv canlı yayınında son dakika gelişmeleri... Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...  Sinop'taki yangında 3 kişiye ne oldu? Erdal Özkaya'nın kumpas planı! Neden paniğe kapıldı? Niçin iftira atmak istedi? Çarpıcı röportajlar, dikkat çekici açıklamalar az sonra Müge Anlı'da! 7 yaşındaki İkranur'un acı sonu! İkranur'un ölüm nedeni ne? Küçük İkranur'un ölümüyle ilgili son dakika gelimleri ve daha fazlası 6 Temmuz 2020 Atv Müge Anlı canlı yayınında!

    MÜGE ANLI CANLI İZLE!

    en yaratıcı 50 isim listesine girdi. Bir televizyon programından çok daha fazlası! Türk televizyon tarihinin en çok zirvede kalan yapımı. En güvenilen isimler listesinde zirvede yer alan Müge Anlı, en çok izlenen yapım oldu. Türkiye Müge Anlı'ya inandı, ona güvendi! Müge Anlı, ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla başarıdan başarıya koşuyor. Altın Kelebek ödüllerinde başarısını bir kez daha gözler önüne seren Müge Anlı, 2 ödüle layık görüldü. İşte Müge Anlı'nın Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla kazandığı ödüller.

    ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İZLE - TIKLA

    Müge Anlı, En İyi Gündüz Kuşağı Programı dalında Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla ödüle uzandı. ATV'nin başarılı sunucusu Müge Anlı, En İyi Kadın Sunucu ödülüne de layık görüldü.

    ATV CANLI YAYIN

    Sinop'taki yangında 3 kişiye ne oldu? Erdal Özkaya'nın kumpas planı! Neden paniğe kapıldı? Niçin iftira atmak istedi? Çarpıcı röportajlar, dikkat çekici açıklamalar az sonra Müge Anlı'da! 7 yıldır kayıptı. Hiçbir yerde bulunamayan Leven Karaduman olayı, kayıp dosyasından cinayet dosyasına mı döndü? Levent Karaduman'ın kaybıyla ilgili çok önemli gelişmeler... 7 yaşındaki İkranur'un acı sonu! İkranur'un ölüm nedeni ne? Küçük İkranur'un ölümüyle ilgili gelişmeler! Hepsi ve daha fazlası 6 Temmuz 2020 Müge Anlı Atv canlı yayınında!

    Son dakika gelişmesine göre 7 yıldır kayıp olan Levent Karaduman olayında sabah saatlerinde gözaltı gerçekleşti. Levent Karaduman'ın kuzeni Ali Osman gözaltına alındı.

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