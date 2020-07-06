Müge Anlı en yaratıcı 50 isim listesine girdi. Bir televizyon programından çok daha fazlası! Türk televizyon tarihinin en çok zirvede kalan yapımı. En güvenilen isimler listesinde zirvede yer alan Müge Anlı, en çok izlenen yapım oldu. Türkiye Müge Anlı'ya inandı, ona güvendi! Müge Anlı, ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla başarıdan başarıya koşuyor. Altın Kelebek ödüllerinde başarısını bir kez daha gözler önüne seren Müge Anlı, 2 ödüle layık görüldü. İşte Müge Anlı'nın Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla kazandığı ödüller.

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Müge Anlı, En İyi Gündüz Kuşağı Programı dalında Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla ödüle uzandı. ATV'nin başarılı sunucusu Müge Anlı, En İyi Kadın Sunucu ödülüne de layık görüldü.

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Sinop'taki yangında 3 kişiye ne oldu? Erdal Özkaya'nın kumpas planı! Neden paniğe kapıldı? Niçin iftira atmak istedi? Çarpıcı röportajlar, dikkat çekici açıklamalar az sonra Müge Anlı'da! 7 yıldır kayıptı. Hiçbir yerde bulunamayan Leven Karaduman olayı, kayıp dosyasından cinayet dosyasına mı döndü? Levent Karaduman'ın kaybıyla ilgili çok önemli gelişmeler... 7 yaşındaki İkranur'un acı sonu! İkranur'un ölüm nedeni ne? Küçük İkranur'un ölümüyle ilgili gelişmeler! Hepsi ve daha fazlası 6 Temmuz 2020 Müge Anlı Atv canlı yayınında!

Son dakika gelişmesine göre 7 yıldır kayıp olan Levent Karaduman olayında sabah saatlerinde gözaltı gerçekleşti. Levent Karaduman'ın kuzeni Ali Osman gözaltına alındı.