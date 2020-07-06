Survivor 2020 finaline az zaman kala heyecan dorukta. TV8'in sevilen yarışması izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Finale kalmak isteyen tüm yarışmacılar dokunulmazlık için savaş verdi peki kazanan kim oldu? Survivor 2. bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? Ada konseyinde de heyecanlı anlar yaşandı, Survivor ikinci eleme adayı da belli oldu. Bugünkü oynanacak dokunulmazlık oyununda da bir kişinin ismi çıkacak, en düşük puanı alan ise veda hayallerine edecek.
SURVIVOR'DA 2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor 2020'de yeni bölümde dokunulmazlık oyununda parkur denge çubukları üzerine kurulu idi. Bu şekilde engelleri aşan yarışmacılar, finalde ilk önce küpleri sıralı bir şekilde dizmesi gerekiyordu. Sonrasında ise çengele iki çubuğu başarılı bir şekilde atması gerekiyordu. Dokunulmazlık oyunu yarışmacıların parkurda hız mücadelesi ile başladı. Tek tek çıkılan bu tur sonrasında sıralama belli oldu. Cemal Can birinci olurken Yasin son sırada yer aldı.
İlk tur sıralama;
1. Cemal Can
2. Berkan
3. Barış
4. Sercan
5. Elif
6. Yasin
Survivor 2020 yeni bölümde haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda finalin adı Cemal Can – Barış oldu. Beş olanın kazanacağı dokunulmazlık oyunu finali nefes kesti. İki yarışmacı da dokunulmazlığı kazanmak için inanılmaz bir performans gösterdi. Finalde Barış dengesini kaybedip düşmesi ile oyun bir süre durmak zorunda kaldı. Fakat Barış iyi olduğunu, sadece yanlış bastığını söyledi ve oyuna devam etti. Finalde Barış'ı 5-1 yenen Cemal Can, Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanmış oldu.
SURVİVOR 2.ELEME ADAYI KİM OLDU?
Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can 2. eleme adayı olarak Sercan Yıldırım'ın adını verdi
İLK DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANMIŞTI, ELEME ADAYI KİM OLDU?
Dokunulmazlık finalinde Sercan ve Cemal Can karşılaştılar. 3 oyunu kazanan Sercan ilk dokunulmazlığı kazanan isim oldu. Sercan ilk eleme adayı olarak Berkan'ın ismini verdi.
SERCAN NASIL SAKATLANDI?
Barış, Yasin ve Sercan ilk eşleşmede kıyasıya mücadele ettiler. İlk eşleşmede Yasin ve Sercan kazanarak yarı finale yükseldiler. Yarı final oyununda Sercan Yıldırım parkurda kafasını vurarak sakatlandı. Hemen acil müdahale edildi ve Sercan oyuna devam etti.
SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI