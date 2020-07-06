3. Barış

4. Sercan

5. Elif

6. Yasin

Survivor 2020 yeni bölümde haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda finalin adı Cemal Can – Barış oldu. Beş olanın kazanacağı dokunulmazlık oyunu finali nefes kesti. İki yarışmacı da dokunulmazlığı kazanmak için inanılmaz bir performans gösterdi. Finalde Barış dengesini kaybedip düşmesi ile oyun bir süre durmak zorunda kaldı. Fakat Barış iyi olduğunu, sadece yanlış bastığını söyledi ve oyuna devam etti. Finalde Barış'ı 5-1 yenen Cemal Can, Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanmış oldu.

SURVİVOR 2.ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can 2. eleme adayı olarak Sercan Yıldırım'ın adını verdi

İLK DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANMIŞTI, ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık finalinde Sercan ve Cemal Can karşılaştılar. 3 oyunu kazanan Sercan ilk dokunulmazlığı kazanan isim oldu. Sercan ilk eleme adayı olarak Berkan'ın ismini verdi.

SERCAN NASIL SAKATLANDI?

Barış, Yasin ve Sercan ilk eşleşmede kıyasıya mücadele ettiler. İlk eşleşmede Yasin ve Sercan kazanarak yarı finale yükseldiler. Yarı final oyununda Sercan Yıldırım parkurda kafasını vurarak sakatlandı. Hemen acil müdahale edildi ve Sercan oyuna devam etti.

SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI