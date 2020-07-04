Deniz Bulutsuz kimdir, kaç yaşında, nereli? Ozan Güven sevgilisi Deniz Bulutsuz kim?

İLK İFADELER ORTAYA ÇIKTI

Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz olayı kapsamında İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturma dosyasında tanık olarak ifade veren Erdem Lütfi Oraylı'nın ifadesi ortaya çıktı. Oraylı'nın Bulutsuz'un şiddet gördüğünü söylediği gece hakkında anlattıkları ise herkesi şaşkına çevirdi.

Milliyet'ten Elif Altın'ın haberine göre: Erdem Lütfi Oraylı, sosyal medya uzmanı Deniz Bulutsuz'un kendisini darp ettiğini iddia ettiği Ozan Güven hakkındaki tanık ifadesinde oyuncunun, "Bana 'Baran'ı avucumun içiyle tokatlamak geçiyor içimden' dedi. Yemekten sonra arkadaşları Ramazan'ın evine gittiler. Sonraki gün Deniz saat 03.30 ile 04.00 arası beni aradı, sesi ağlamaklı geliyordu. Bana Ozan'la tartıştığını ve evime geleceğini söyledi. 20 dakika sonra Ozan'ın şoförü Hasan'la geldi" dedi.

Bulutsuz'un geldiğinde tişörtünde yoğun kan gördüğünü ve ayakta duramadığını belirten Oraylı, sözlerine şöyle devam etti: "Şoförün koluna tutunmuştu. Eve girince titreyerek ve ağlayarak, 'Ozan beni öldürecek' dedi. Vücudunda morluklar ve şişkinlikler vardı. Elinden telefonunu almış ve üzerine kapıyı kilitlemiş. Ozan'ın alkol aldıktan sonra Deniz'e karşı ağır hakaret ve küfürler ettiğine çok şahit olmuşumdur."