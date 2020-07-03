3 Temmuz Survivor iletişim oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı programın izleyicileri tarafından araştırılıyor. Heyecan dolu gelişmelerin peşi sıra yaşandığı Survivor'da bu akşam iki takım arasında kıran kırana geçen bir ödül oyunu mücadelesi verildi. Peki, Survivor iletişim ödülü hangi takım kazandı? İşte yarışmaya dair merak edilen detaylar...

3 TEMMUZ SURVİVOR İLETİŞİM OYUNU KİM KAZANDI?

3 Temmuz Survivor iletişim oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. İki takım arasındaki mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 9'luk skorla MAVİ TAKIM oldu.

KIRMIZI TAKIM: 9

MAVİ TAKIM: 10