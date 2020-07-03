3 Temmuz Survivor iletişim oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı programın izleyicileri tarafından araştırılıyor. Heyecan dolu gelişmelerin peşi sıra yaşandığı Survivor'da bu akşam iki takım arasında kıran kırana geçen bir ödül oyunu mücadelesi verildi. Peki, Survivor iletişim ödülü hangi takım kazandı? İşte yarışmaya dair merak edilen detaylar...
3 TEMMUZ SURVİVOR İLETİŞİM OYUNU KİM KAZANDI?
3 Temmuz Survivor iletişim oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. İki takım arasındaki mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 9'luk skorla MAVİ TAKIM oldu.
KIRMIZI TAKIM: 9
MAVİ TAKIM: 10
SURVİVOR BİL BAKALIM OYUNU KİM KAZANDI?
KIRMIZI TAKIM: 1
MAVİ TAKIM: 7
SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
İki takım arasında kıran kırana mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 4'lük skorla MAVİ TAKIM oldu.
KIRMIZI TAKIM: 4
MAVİ TAKIM: 10
SURVİVOR KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?
Parkuru en hızlı tamamlayan Cemal Can ve Berkan yeni kaptanlar oldu.
SURVİVOR YENİ TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?
KIRMIZI TAKIM: BERKAN, BARIŞ, ELİF
MAVİ TAKIM: CEMAL, YASİN, SERCAN
30 HAZİRAN SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
Acun Ilıcalı bu hafta adaya veda eden ismin NİSA olduğunu duyurdu.
30 HAZİRAN SURVİVOR İLETİŞİM OYUNU KİM KAZANDI?
30 Haziran Survivor iletişim oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Kazanan takım 10'a 5'lik skorla mavi takım oldu.
KIRMIZI TAKIM: 5
MAVİ TAKIM: 10
SURVİVOR 3. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor 3. dokunulmazlığı kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Son iki oyunu kazanan SERCAN YILDIRIM üçüncü oyunu da kazandı.
SURVİVOR ÜÇÜNCÜ ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor üçüncü eleme adayı Sercan'ın aday gösterdiği BARIŞ oldu.
SURVİVOR 1. ve 2. DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?
Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Yarışmacılar bireysel olarak oyunu kazanmak için mücadele etti. Kazanan isim ise SERCAN YILDIRIM oldu. Sercan eleme adayı olarak BERKAN'ı gösterdi.
İkinci dokunulmazlık oyununu da Sercan kazandı ve eleme adayı olarak NİSA'yı gösterdi.