Çarşamba günleri milyonları ekran başına kilitleyen, ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın yeni sezonu için heyecan devam ediyor. Kuruluş Osman'ın geçen hafta yayınlanan sezon finali bölümünde heyecan doruktaydı. Dizide yaşanan gelişmeler izleyicileri ekran başına kilitledi. Sezon finali bölümünde, Osman Bey, Sofia'nın kara şövalyelerine karşı ölümcül bir mücadeleye girişti. Sezon finalinde Osman Bey'in Sofia ve Kulucahisar Kalesi üzerine kurduğu planlar heyecanın dozunu artırdı. İzleyiciler şimdi Kuruluş Osman yeni sezonunda Ertuğrul Bey ve Turgut Alp geri dönecek mi sorusuna yanıt arıyor.

ENGİN ALTAN DÜZYATAN BEKLENİYORDU ANCAK...

İzleyiciler dizide Ertuğrul Bey'i yine Engin Altan Düzyatan'ın canlandırmasını bekliyordu. Ancak dizinin sezon finalinden önce Kuruluş Osman izleyicilerini heyecanlandıran bir iddia ortaya atıldı. Dizide Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta ismi Ediz Hun tarafından canlandırılacağı konuşuluyor. Şu an dizideki kurguya göre Ertuğrul Bey Konya'da bulunuyor. Ve dizinin izleyiciler bu ismi canlandıracak oyuncuyu heyecanla bekliyor. Ancak konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.