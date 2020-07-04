Televizyon ekranlarında bu akşam yayınlanacak yabancı aksiyon filmi Hızlı ve Ateşli konusu nedir? Hızlı ve Ateşli oyuncuları kimdir? Televizyonda yayınlanan yerli ve yabancı filmlerin konusu ve oyuncuları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte sinemaseverlerin merak ettiği Hızlı ve Ateşli filmi konusu ve oyuncuları…

HIZLI VE ATEŞLİ KONUSU

Teröristler ticari bir uçuşa bomba yerleştirmiştir. Uçak 800 fitin altına düştüğünde bomba patlamak üzere ayarlanmıştır. Uçaktaki yolcular hem uçağı hem de tüm yolcuları havada tutmak için amansız bir mücadeleye girmiştir.

HIZLI VE ATEŞLİ OYUNCULARI

Yönetmen : Ron Thornton

Türü :Aksiyon, Gerilim

Oyuncular : Dominique Swain , Moose Ali Khan , Jason Tobias , Adrian Paul , Monique Parent , Joe Chambrello , Jannica Olin , Mimi Davila