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    • Magazin
    • 04.07.2020 17:55
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    • 04.07.2020 17:55
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    konusu nedir? kimdir?

    filmi konusu nedir? Hızlı ve Ateşli filmi oyuncuları kimdir? ve oyuncuları merak edildi. Televizyon ekranlarında bu akşam izleyicisiyle buluşacak yabancı aksiyon filmi Hızlı ve Ateşli, nefes kesen sahnelerle ekranlara geliyor. Televizyonlarda yayınlanan filmler arama motorlarında araştırılıyor. İşte Hızlı ve Ateşli filmi hakkında merak edilenler!

    Hızlı ve Ateşli konusu nedir? Hızlı ve Ateşli oyuncuları kimdir?

    Televizyon ekranlarında bu akşam yayınlanacak yabancı aksiyon filmi konusu nedir? kimdir? Televizyonda yayınlanan yerli ve yabancı filmlerin konusu ve oyuncuları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte sinemaseverlerin merak ettiği Hızlı ve Ateşli filmi konusu ve oyuncuları…

    HIZLI VE ATEŞLİ KONUSU

    Teröristler ticari bir uçuşa bomba yerleştirmiştir. Uçak 800 fitin altına düştüğünde bomba patlamak üzere ayarlanmıştır. Uçaktaki yolcular hem uçağı hem de tüm yolcuları havada tutmak için amansız bir mücadeleye girmiştir.

    HIZLI VE ATEŞLİ OYUNCULARI

    Yönetmen : Ron Thornton

    Türü :Aksiyon, Gerilim

    Oyuncular : Dominique Swain , Moose Ali Khan , Jason Tobias , Adrian Paul , Monique Parent , Joe Chambrello , Jannica Olin , Mimi Davila

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