Banu Ilıcalı kimdir, kaç yaşında? Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı kimdir? Banu Ilıcalı eşi kimdir? Ilıcalı ailesinin en küçük üyesi dünyaya geldi. Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı ilk bebeğini dünyaya getirdi. Dört kızı olan Acun Ilıcalı dede oldu. 51 yaşındaki ünlü televizyoncunun Seda Başbuğ'dan olan 30 yaşındaki kızı Banu Ilıcalı, bugün ilk bebeğini kucağına aldı. Peki, Banu Ilıcalı kimdir? İşte Banu Ilıcalı hakkında merak edilen bilgiler!

BANU ILICALI KİMDİR?

Acun Ilıcalı'nın Seda Başbuğ ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Banu Ilıcalı, 29 Ocak 1990 tarihinde doğdu, 2016 yılında Efe Ceyhun ile evlendi.

Acun Medya'da da önemli görevlerde yer alan Banu Ilıcalı, aynı zamanda şirketin satış ve pazarlamasından sorumlu.

Koç Üniversitesi'nde okuyan ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde master yapan Ilıcalı bir süredir Acun Medya'da görev alıyor.

BANU ILICALI'NIN ANNESİ SEDA BAŞBUĞ KİMDİR?

Seda Başbuğ Acun Ilıcalı'nın ilk eşidir. 1988-1993 tarihleri arasında evlilik yürütmüşlerdir. Seda Başbuğ, 22 Haziran 2019 tarihinde Orhun Yazıcı ile evlendi.