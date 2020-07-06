TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman geçtiğimiz haftalarda sezon finali bölümüyle ekranlara kısa bir süreliğine veda etti. Dizinin sezon finali bölümünde Osman Bey ve alpleri, düşmanın elindeki Kulucahisar Kalesini fethetti ve o anlar heyecanları doruklara çıkardı. Heyecan dolu sahneleriyle sezon finali bölümünün ardından izleyiciler heyecanla Kuruluş Osman'ın yeni sezonunu beklemeye başladı. Aynı zamanda Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi'nin ve sadık alplerinden Turgut Alp'in kadroya dahil olup olmayacağı merak ediliyor. Ayrıca tarihi kaynaklarda yer alan bazı alpleri canladıracak oyuncuların kadroya katılması için heyecan sürüyor.

ENGİN ALTAN DÜZYATAN BEKLENİYORDU ANCAK...

İzleyiciler dizide Ertuğrul Bey'i yine Engin Altan Düzyatan'ın canlandırmasını bekliyordu. Ancak dizinin sezon finalinden önce Kuruluş Osman izleyicilerini heyecanlandıran bir iddia ortaya atıldı. Dizide Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta ismi Ediz Hun tarafından canlandırılacağı konuşuluyor. Şu an dizideki kurguya göre Ertuğrul Bey Konya'da bulunuyor. Ve dizinin izleyiciler bu ismi canlandıracak oyuncuyu heyecanla bekliyor. Ancak konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.