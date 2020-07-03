Ece Erken ve işadamı sevgilisinin olaylı birlikteliği o zamanlarda da gündem konusu olmuştu ve Ece Erken yuva yıkmakla suçlanmıştı. Şimdi ise Ece Erken ve sevgilisi bir araya geldi, Bodrum'da tatil yaparak eğlendi. Kameraları görmeyen güzel sunucu sevgilisiyle samimi anlar yaşadı ve onu öpücüklere boğdu. Sevgilisi boşandığı için artık daha rahat davranan çift oldukça keyifliydi. İşte Ece Erken ve sevgilisi hakkında merak edilen bilgiler…