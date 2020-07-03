Ece Erken ve işadamı sevgilisinin olaylı birlikteliği o zamanlarda da gündem konusu olmuştu ve Ece Erken yuva yıkmakla suçlanmıştı. Şimdi ise Ece Erken ve sevgilisi bir araya geldi, Bodrum'da tatil yaparak eğlendi. Kameraları görmeyen güzel sunucu sevgilisiyle samimi anlar yaşadı ve onu öpücüklere boğdu. Sevgilisi boşandığı için artık daha rahat davranan çift oldukça keyifliydi. İşte Ece Erken ve sevgilisi hakkında merak edilen bilgiler…
ECE ERKEN KİMDİR?
Ece Erken, 11 Mayıs 1978 tarihinde Çorlu'da doğmuştur.Aslen Samsun'ludur. Babası subay olduğundan tayinlerden dolayı Ağrı, Ankara, Kıbrıs gibi çeşitli yerlerde yaşadı. Liseyi İstanbul Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesinde bitirdi. Babasıyla annesi ayrıldı; Ece Erken, annesiyle Beşiktaş'da Polat Residence'da yaşıyor. Bir abisi var.
Sunuculuk kariyerine 12 yaşında, Kıbrıs'ta Bayrak Radyo Televizyonunda başladı. Sonra sırasıyla; Ankara'da Radyo Vizyon'da ve Radyo Genç'te çalıştı. Ardından İstanbul'a geldi ve Kral TV'de işe başladı. Kral TV'den sonra ise, Metropol FM, Alem FM, Show Radyo ve son olarak Radyo Viva'da çalıştı.
1999 Nilgün Nilgün Başrol Oyuncusu
2002 Aşk ve Gurur Ahu Başrol Oyuncusu
2003 Lise Defteri Nil Başrol Oyuncusu
Program
2008 Mavi Şeker Sunucu Kanal, ATV
2009 En Beyaz Geceler Sunucu Kanal, ATV
2010 Aç Aç Kazan Sunucu Kanal, FOX TV
2011 Hayata Gülerken Sunucu Kanal, KanalTürk
2014 Tatlım Benim Sunucu Kanal, Beyaz TV
2017 İyi Fikir Sunucu Kanal, TRT 1
2018 Söylemezsem Olmaz Sunucu Kanal, Beyaz TV
ECE ERKEN'İN SEVGİLİSİ KİM?
Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 1980 yılında Rize'de dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Kendi hukuk bürosu olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, birçok firmanın hukuk danışmanlığını yürütmektedir. Yaklaşık 1 yıl Fikret Orman döneminde Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliği yaptı. 15 yıllık evli olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2 çocuk babasıdır.