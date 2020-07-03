Ozan Güven'in dövdüğü sevgilisi Deniz Bulutsuz'un son görüntüsü kan dondurdu: Yatakta üzerime oturup...

"ALKOLÜN ETKİSİNDEYDİ"

"Olay günü bana söylediği ağır sözlerinin ardından Ozan'ın evine gittik. Ozan alkol aldığından fütursuz ne dediğini bilmeyen bir hal alır. Bu söze bozulduğumu söylememin ardından alkolün etkisiyle bağırıp çağırmaya başladı. Onu sakinleştirmek isterken yatak odasındaki abajuru duvara vurarak kırdı. Beni ittirince abajur çeneme geldi. Sonra beni yatağa yatırarak üzerime oturarak sert bir tokat attı. Ardından bana vurmaya devam ederken kendi yüzüne de vuruyordu. "bak sana bir tane vurdum, kendime yirmi kez vuruyorum" dedi.