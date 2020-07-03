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    • 03.07.2020 10:18
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    ATV CANLI YAYIN İZLE! İkranur Tirsi neden öldü? Sinop yangınında son dakika gelişmeleri

    Atv canlı yayınında son dakika gelişmeleri... Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... 27 Haziran 2020 Cumartesi günü Giresun kaybolan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin cansız bedenine ulaşılmıştı. Müge Anlı İkranur Tirsi'nin kaybıyla ilgili şüphelerin odağındaki ismi ortaya çıkartıyor. Peki İkranur Tirsi neden öldü, nasıl öldü? Sinop yangınında son gelişmeler neler? Çelişkili ifadeler herkesi kuşkulandırıyor. Hepsi ve daha fazlası 3 Temmuz Atv ında!

    Müge Anlı | CANLI YAYIN

    Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde 5 gün önce kaybolan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'den kahreden haber gelmişti.Jandarma Özel Harekat, AFAD ve AKUT ekipleri zorlu arama şartları aralıksız bir şekilde devam etti. 27 Haziran Cumartesi akşamı evine dönmeyen İkranur'un ailesinin ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarına dün saat 06.00'dan itibaren devam edildi. Yürütülen aramalarda Jandarma timleri şüphelenilen alanı karadan, drone ile ise de havadan bahçeler taradı. Yaklaşık 170 kişilik ekip ve kadavra köpekleri iz sürdü. Vatandaşın da kendi imkanlarıyla destek verdiği arama çalışmalarında küçük kızın cansız bedenine ulaşıldı.

    Peki İkranur neden öldü?

    ATV MÜGE ANLI CANLI YAYIN

    2 Temmuz Perşembe gübü Erdal Özkaya'nın yangından 10 gün sonra hastaneye gittiği ardında da ayakkabı değiştirmek için alışveriş merkezinin yolunu tuttuğu ortaya çıkmıştı. Peki Sinop yangının son gelişmeler neler?

    Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

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