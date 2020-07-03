Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde 5 gün önce kaybolan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'den kahreden haber gelmişti.Jandarma Özel Harekat, AFAD ve AKUT ekipleri zorlu arama şartları aralıksız bir şekilde devam etti. 27 Haziran Cumartesi akşamı evine dönmeyen İkranur'un ailesinin ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarına dün saat 06.00'dan itibaren devam edildi. Yürütülen aramalarda Jandarma timleri şüphelenilen alanı karadan, drone ile ise de havadan bahçeler taradı. Yaklaşık 170 kişilik ekip ve kadavra köpekleri iz sürdü. Vatandaşın da kendi imkanlarıyla destek verdiği arama çalışmalarında küçük kızın cansız bedenine ulaşıldı.

Peki İkranur neden öldü?

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Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...