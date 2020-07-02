Survivor Bil Bakalım oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı programın sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Survivor'da bu akşam Jım Carrey kaç kez evlenmiştir sorusu dikkat çeken sorulardan birisi oldu. Programı ekranları başında takip edemeyen izleyiciler ise yarışmayı hangi takımın kazandığını öğrenmek istiyor.
SURVİVOR BİL BAKALIM OYUNU KİM KAZANDI?
KIRMIZI TAKIM: 1
MAVİ TAKIM: 7
SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
İki takım arasında kıran kırana mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 4'lük skorla MAVİ TAKIM oldu.
KIRMIZI TAKIM: 4
MAVİ TAKIM: 10
SURVİVOR KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?
Parkuru en hızlı tamamlayan Cemal Can ve Berkan yeni kaptanlar oldu.
SURVİVOR YENİ TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?
KIRMIZI TAKIM: BERKAN, BARIŞ, ELİF
MAVİ TAKIM: CEMAL, YASİN, SERCAN
30 HAZİRAN SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
Acun Ilıcalı bu hafta adaya veda eden ismin NİSA olduğunu duyurdu.
30 HAZİRAN SURVİVOR İLETİŞİM OYUNU KİM KAZANDI?
30 Haziran Survivor iletişim oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Kazanan takım 10'a 5'lik skorla mavi takım oldu.
KIRMIZI TAKIM: 5
MAVİ TAKIM: 10
SURVİVOR 3. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor 3. dokunulmazlığı kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Son iki oyunu kazanan SERCAN YILDIRIM üçüncü oyunu da kazandı.
SURVİVOR ÜÇÜNCÜ ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor üçüncü eleme adayı Sercan'ın aday gösterdiği BARIŞ oldu.
SURVİVOR 1. ve 2. DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?
Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Yarışmacılar bireysel olarak oyunu kazanmak için mücadele etti. Kazanan isim ise SERCAN YILDIRIM oldu. Sercan eleme adayı olarak BERKAN'ı gösterdi.
İkinci dokunulmazlık oyununu da Sercan kazandı ve eleme adayı olarak NİSA'yı gösterdi.