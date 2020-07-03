SURVİVOR KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?

Parkuru en hızlı tamamlayan Cemal Can ve Berkan yeni kaptanlar oldu.

SURVİVOR YENİ TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

KIRMIZI TAKIM: BERKAN, BARIŞ, ELİF

MAVİ TAKIM: CEMAL, YASİN, SERCAN

"FİNALDE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Instagram hesabından yaptığı canlı yayında Survivor 2020'nin İstanbul'da yapılacak final ile ilgili konuşan Acun Ilıcalı "Final ile büyük sürprizlerim var, saçma şeyler olacak. Güzel şeyler olacak. Kimseye söylemeyeceksiniz patlatıyorum. Finalde ne yapacağız biliyor musunuz? Bir ilki gerçekleştireceğiz. Cumartesi pazar pazartesi salı saçma şeyler olacak. Bir final partisi hazırlyoruz. Çok önemli bir DJ gelecek istanbul'a son görüşmemizi yapacağız. En sevdiğim DJ'lerden biri. Müziğini çok beğeniyorum. Çok iyi müzik yapan. 13 Temmuz akşamı Survivor'ın partisinde olacak. 13'ünde final başlayacak. 14 akşamı şampiyon belli olacak. 11'i 12'inde bir sürpriz yapacağız." dedi.