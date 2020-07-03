Dün akşam Survivor'da pek çok önemli oyun bir aradaydı. 6 kişi kalan yarışmacılardan hepsi elinden geleni yaparak kaptanlık oyununu kazanmaya çalıştı fakat parkuru en hızlı tamamlayan sadece iki kişi kaptanlığı aldı. Her kaptan kendi takımını oluşturdu peki mavi ve kırmızı takımlarda kimler var? Sonrasında ise oynanan ödül oyununu kırmızı mı yoksa mavi takım mı kazandı? Finale az bir zaman kala zorlaşan parkurda Yasin'in sakatlanması ise damga vuran olay oldu. İşte yaşananlar…
SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
İki takım arasında kıran kırana mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 4'lük skorla MAVİ TAKIM oldu.
KIRMIZI TAKIM: 4
MAVİ TAKIM: 10
SURVİVOR KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?
Parkuru en hızlı tamamlayan Cemal Can ve Berkan yeni kaptanlar oldu.
SURVİVOR YENİ TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?
KIRMIZI TAKIM: BERKAN, BARIŞ, ELİF
MAVİ TAKIM: CEMAL, YASİN, SERCAN
"FİNALDE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"
Instagram hesabından yaptığı canlı yayında Survivor 2020'nin İstanbul'da yapılacak final ile ilgili konuşan Acun Ilıcalı "Final ile büyük sürprizlerim var, saçma şeyler olacak. Güzel şeyler olacak. Kimseye söylemeyeceksiniz patlatıyorum. Finalde ne yapacağız biliyor musunuz? Bir ilki gerçekleştireceğiz. Cumartesi pazar pazartesi salı saçma şeyler olacak. Bir final partisi hazırlyoruz. Çok önemli bir DJ gelecek istanbul'a son görüşmemizi yapacağız. En sevdiğim DJ'lerden biri. Müziğini çok beğeniyorum. Çok iyi müzik yapan. 13 Temmuz akşamı Survivor'ın partisinde olacak. 13'ünde final başlayacak. 14 akşamı şampiyon belli olacak. 11'i 12'inde bir sürpriz yapacağız." dedi.